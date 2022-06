Mizerski na bis

Dziennik „Daily Mirror”, powołując się na informacje brytyjskiego wywiadu, donosi, że Putin jest tak chory, że może już nie żyć, a jego miejsce na Kremlu zajmuje obecnie sobowtór.

Brytyjski wywiad nie ujawnił, czy według jego informacji Putin mógł umrzeć jeszcze przed rozpoczęciem ataku Rosji na Ukrainę, co oznaczałoby, że rozkaz do ataku wydał nie on, tylko jego sobowtór, który faktycznie rządzi Rosją. I to on został oszukany przez generałów odnośnie do prorosyjskich nastrojów Ukraińców czekających z kwiatami na wyzwolenie, a nie prawdziwy Putin, który jako Wielki Przywódca i Strateg oraz cwany kagiebista pewnie sam oszukałby generałów, zanim ci zdążyliby oszukać jego.