Marianna i Łukasz Schreiberowie: małżeństwo z rozdzielnością polityczną

Małżeństwo Marianny i Łukasza Schreiberów jest swego rodzaju koalicją. On jest prominentnym politykiem PiS. Ona założyła własne ugrupowanie i chce iść do Sejmu. W koalicji, jak to bywa, dochodzi do różnych napięć.

„Obyś zawsze potrafiła odróżniać sprawy ważne od mniej ważnych” – tak Łukasz Schreiber zadedykował przyszłej żonie swoją książkę o rzymskim dyktatorze Sulli. To było osiem lat temu, ale wtedy Marianna jeszcze nie do końca zdawała sobie sprawę, że dla niego polityka jest sprawą najważniejszą. – Dziś widzę to bardzo wyraźnie, że dla Łukasza PiS był i jest najważniejszą wartością – mówi Marianna Schreiber. Polska usłyszała o niej jesienią minionego roku. Aspirująca modelka wystąpiła w show TVN „Top Model”.