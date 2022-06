Jak tęczowy papier toaletowy znalazł się w Sejmie

Toalety w polskim Sejmie były do tej pory strefami wolnymi od LGBT, ale już nie są.

Jedna z dziennikarek TVN poinformowała, że w damskiej toalecie sejmowej natknęła się na papier toaletowy w kolorach tęczy. Materiał dokumentujący odkrycie zamieściła w sieci, pytając, co Kancelarii Sejmu wiadomo w tej sprawie. Straż Marszałkowska nie wie, w jaki sposób papier znalazł się na terenie Sejmu i kim są sprawcy, co potwierdzałoby ustalenia prezydenta Andrzeja Dudy, że LGBT to nie są żadni ludzie, tylko chamska prowokacja.

Znalezisko w sejmowej toalecie pokazuje, że wykorzystując nieuwagę posłów i posłanek obozu rządzącego, ideologię LGBT próbuje się im wcisnąć w różnych miejscach i, niestety, od różnych stron.