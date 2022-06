W Polsce rośnie liczba rozwodów. Kto się na to decyduje?

O tym, jak szybko zmienia się społeczne przyzwolenie na rozwód, najlepiej świadczą dane ze spisu powszechnego za rok 2002.

W porównaniu z poprzednim Narodowym Spisem Powszechnym aż o połowę wzrosła liczba rozwodników. W 2011 r. w rubryczce rozwiedziony krzyżyk postawiło 5 proc. Polaków. Dziesięć lat później już 7,6 proc. To największa zmiana w strukturze stanu cywilnego, jaka dokonała się pomiędzy spisami. W liczbach bezwzględnych oznacza to, że prawie 2 mln 443 tys. Polaków zadeklarowało taki stan cywilny na dzień 31 marca 2021 r. Z czego prawie 1,4 mln to kobiety, którym trudniej ponownie wejść w związek małżeński niż mężczyznom.