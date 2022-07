Rekrutacyjne niewiadome. Trudny start uczniów z Ukrainy

Duże obawy są związane z organizacją nauki dzieci, które od września miałyby dołączyć do polskiego systemu oświaty. Nie wiadomo nawet, ile może ich być.

Średnio 60 proc. z języka polskiego, 57 proc. matematyki, 67 proc. z angielskiego – takie, bardzo zbliżone do ubiegłorocznych, są wyniki egzaminu ósmoklasisty. Do testów podeszło ponad 500 tys. osób, o prawie połowę więcej niż w 2021 r. Kolejna w ostatnich latach kumulacja egzaminowanych – i startujących do szkół średnich – to skutek zawrócenia w pół drogi reformy obniżającej wiek rozpoczynania obowiązku szkolnego. Wśród zdających było 6150 uczniów – obywateli Ukrainy, którzy dołączyli do ósmych klas po tym, jak opuścili swój kraj, uciekając przed wojną.