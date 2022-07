Hołownia: lider w potrzasku. Jego partią targają dwie sprzeczne emocje

Szymon Hołownia udowodnił, że jest kimś więcej niż sezonową gwiazdą polskiej polityki. Jego ruch ma swoje miejsce na scenie i szybko go nie straci. Ale też nie ma go aż tak wiele, by sprostać przywódczym ambicjom.

Ostatni rok miał najtrudniejszy od czasu wejścia na wielką scenę. Najpierw osłabił go powrót Donalda Tuska. Słupki Platformy niemal od razu wystrzeliły wtedy w górę i skończył się krótkotrwały prymat Polski 2050 na opozycji. Później wybuchła wojna, która zachwiała poczuciem bezpieczeństwa Polaków, w dalszej kolejności pociągając za sobą szereg bolesnych skutków ekonomicznych. Nowemu ruchowi wciąż ciężko było w takich warunkach rozwijać dotychczasową opowieść o „budowie Polski demokratycznej, zielonej i solidarnej” dla przyszłych pokoleń.