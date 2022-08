Z życia sfer

Wiadomo, że chytrusy i wykolejeńcy wykorzystają każdą okazję do zbliżenia, podczas którego ofiara, zanim się obejrzy, utraci narodową tożsamość, a finansowo i tak niewiele zyska.

Premier Orbán zapowiedział, że nie dopuści do mieszania się różnych ras na Węgrzech, bo doprowadzi to do sytuacji, że biały naród węgierski przestanie być narodem, a jego miejsce zajmie obcy element, złożony z przypadkowych mieszańców. Orbán nie wykluczył, że na węgierskich granicach obcych rasowo przybyszów trzeba będzie odławiać, nawet jeśli na terenie UE będą przebywać legalnie. „My, Węgrzy, nie jesteśmy rasą mieszaną. I nie chcemy się taką stać” – deklaruje.