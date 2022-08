Jednoczyć się czy nie? To mniej ważne. Opozycja ma inne zadanie

Co jeśli wskutek potężnego negatywnego elektoratu, jaki obciąża osobiście Donalda Tuska, KO nie zdoła w sondażach wyprzedzić PiS?

W cieniu walki między obozem rządzącym a opozycją trwa rywalizacja między ugrupowaniami tworzącymi szeregi tej ostatniej. Jej przejawy irytują wielu przeciwników PiS, którzy chcieliby pełnego zjednoczenia opozycji, dostrzegając w tym jedyny skuteczny sposób na pokonanie partii Kaczyńskiego. Widać to było wyraźnie podczas trwającej wiosną dyskusji, w jakiej formule organizacyjnej opozycja na lewo od PiS powinna pójść do wyborów. Zwolennicy jednej wspólnej listy podkreślali nie tylko korzyści wynikające z premii, jaką daje zwycięzcy wyborów nasza ordynacja oparta na metodzie D’Hondta, ale także psychologiczne znaczenie wspólnego frontu Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Koalicji Polskiej dla pozyskania wahających się do końca wyborców.