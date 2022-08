A jednak: rusza budowa Pałacu Saskiego. Ile za to zapłacimy?

PiS-u kryzys najwyraźniej nie dotyka, a Pałac władzy się przyda.

Przez lata rządzący zapewniali, że odbudowa Pałacu Saskiego odbędzie się bez ingerencji w jeden z najpiękniejszych warszawskich parków. Na swój sposób nie kłamali. Przesadzane mają być drzewa, które rosną wzdłuż ulicy Królewskiej, gdzie kiedyś stał Pałac Brühla i przylegający do niego ciąg kamienic. W sumie cały szpaler drzew, z których najstarsze mają ok. 70 lat, te młodsze mniej więcej pół wieku. Do warszawskiego ratusza wpłynął list intencyjny w sprawie przesadzeń.

Specjaliści podają w wątpliwość nie tylko sens, ale i ewentualne powodzenie takiego przedsięwzięcia.