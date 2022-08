Wojciech Roszkowski, pan od Hitu. Co się stało z szanowanym kiedyś historykiem?

Kim jest Wojciech Roszkowski, autor najbardziej kontrowersyjnego podręcznika w dziejach III RP?

Podręcznik do przedmiotu Historia i Teraźniejszość faktycznie okazał się hitem. Serwisy internetowe na wyrywki cytują co bardziej kuriozalne fragmenty, a słupki sprzedaży wystrzeliły w górę. Jego autor prof. Wojciech Roszkowski nagle znalazł się w centrum publicznej uwagi, chociaż pewnie w innej roli, niż sam siebie chciałby widzieć. Bo dominuje nie tyle pomstowanie na jego radykalne tezy i osobliwy styl retoryczny, co drwina i politowanie dla dosyć już wiekowego profesora, który – jak najczęściej słychać – odkleił się od rzeczywistości i przestał ogarniać współczesny świat.