Z życia sfer

Zbigniew Ziobro od dawna uważa, że subtelnością i intelektualizowaniem Unii nie pokonamy.

To dobrze, że prof. Zdzisław Krasnodębski ostrzegł nas, że zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu. Intelektualista ten wie, co mówi, gdyż przez wiele lat żył i pracował w Niemczech, gdzie groźne oblicze Zachodu poznał na wylot. Te mroczne lata i związane z nimi traumatyczne wspomnienia mogły sprawić, że czuje się obecnie przez Zachód zagrożony, zwłaszcza że Unia Europejska, będąca symbolem Zachodu, znajduje się pod niemieckim butem, a wiadomo, jakie ten but ma wobec Polski zamiary i do czego jest zdolny.