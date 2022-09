Opozycja ma propozycje. Aborcja ją dzieli. Lejce nadal trzyma Tusk

Campus Trzaskowskiego to znaczące wydarzenie i wizerunkowy sukces prezydenta stolicy. Do pełni szczęścia brakuje mu tylko sukcesu politycznego. Olsztyńska impreza raczej go do tego nie zbliżyła. A tematem głównym nieoczekiwanie stała się aborcja.

Pewnie już mało kto pamięta, że Campus Polska Przyszłości oryginalnie miał być promocyjnym i kadrowym wehikułem „ruchu społecznego” Rafała Trzaskowskiego. Można więc mówić o paradoksie, bo zapowiadany dwa lata temu ruch nigdy nie powstał, przynajmniej jako istotny projekt polityczny. Za to służebny wobec niego Campus już w chwili startu stał się marką samą w sobie, w pełni zresztą zasłużenie. Ubiegłoroczny debiut okazał się niekwestionowanym sukcesem, a tegoroczna kontynuacja dowiodła trafności formuły.