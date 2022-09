Dom, szkoła, wojsko, korporacja – wszędzie tam odbywamy tresurę.

Kiedy Timothée Chalamet pokazał na festiwalu filmowym w Wenecji gołe plecy, zawrzało. Wpisy pod artykułami uświadomiły nam, że mężczyzna w czerwonym stroju „bez pleców” to coś, co w głowie się nie mieści. I chociaż Chalamet wszedł na wenecki dywan w spodniach, a nie w lnianej spódnicy, jak niedawno Brad Pitt, to ciotki Gileadu zawyły, a „prawdziwi mężczyźni” obrzucili aktora w komentarzach mieszanką kompleksów i toksycznej męskości.

„Trudno dziś żyć” – skomentował burzę aktor, znany nie tylko z kasowej „Diuny”, ale i m.