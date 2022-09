Biblia według Dody

Wbrew potocznemu poglądowi, ktoś, kto „w nic nie wierzy”, to niekoniecznie ateista.

Doda wygrała proces przeciwko Polsce w sztrasburskim trybunale. Anachronicznemu artykułowi 196 kk Europa pogroziła palcem, a przynajmniej pogroziła polskim prokuraturom i sądom, które w swej religijnej gorliwości stosują go tak daleko poza literą i duchem przepisu, że nawet mówiąca z szacunkiem o katolicyzmie i Biblii Doda została skazana na grzywnę – tylko dlatego, że w swoim prostym języku wyraziła słuszną myśl, iż księgi biblijne to legendy, być może nawet pisane w natchnieniu, któremu pomógł alkohol i narkotyki, legendy, których nie można traktować dosłownie, lecz które mimo to mają swoją wartość etyczną i wychowawczą.