Z ostatniej strony

Nowaja Gazieta. Europe o „częściowej mobilizacji”: „Jeśli mobilizacja w Federacji Rosyjskiej będzie równie dzika, jak w Ługańskiej i Donieckiej Republice Ludowej, i ludzi będą łapać na ulicach i siłą dowozić do komisji poborowych, to lepiej przez jakiś czas w ogóle nie wychodzić z domu. A już na pewno nie odwiedzać takich miejsc publicznych, jak nocne kluby, bary, kawiarnie itp. Zamiast na bazary lepiej chodzić do supermarketów. Jeśli grożą wam odpowiedzialnością karną za niestawienie się przed komisją, to miejcie świadomość, że w 99 proc.