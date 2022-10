Świat unisex

Obyczaje zmieniają się tak szybko, że człowiek już nie nadąża.

Równość płci stała się nie tylko postulatem, a nawet nie tylko faktem, lecz przede wszystkim bardzo poważnie i surowo traktowaną normą życia społecznego. Tak silną, że również w sferze prywatnej nie można sobie pozwolić na odstępstwa ani żarty z tego, co nazywa się partnerstwem w związku. Nie dotyczy to może wszystkich grup społecznych i wiekowych, lecz młodszej połowy mieszkańców dużych miast, podobnie jak warstw najlepiej wykształconych dotyczy jak najbardziej.

Przyjmując to wszystko do wiadomości, współczesny mężczyzna ma kłopot z utrzymaniem swojej męskości – we własnych oczach, w oczach partnerki i całego otoczenia.