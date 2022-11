Z życia sfer

Jak Niemcy chcą jakiś sprzęt Polsce przekazać i chronić nas w ten sposób przed rosyjskimi rakietami, niech najpierw zapłacą 6 bln zł reparacji.

Potwierdzają się najgorsze obawy Jarosława Kaczyńskiego co do Niemiec: w tych dniach kraj ten podstępnie zaproponował przekazanie dwóch baterii rakiet Patriot do obrony wschodniej granicy Polski. Ponieważ chodzi o gest przyjazny i bezinteresowny, który może Polskę obrażać, państwowe służby zostały postawione w stan pełnej gotowości. Szczególnie zaimponował mi minister Błaszczak, który wyprowadził szkopów w pole, najpierw „z satysfakcją” przyjmując ich propozycję, a po telefonie z Nowogrodzkiej z jeszcze większą satysfakcją odrzucając ją.