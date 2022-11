Łycha w garść

Aby mi się resztki szarych komórek w supeł nie splątały, zaaplikowałem sobie krótką hibernację pt. „PiS nie ma, to wszystko ci się tylko śni”.

Było cudownie, ale budzik zadzwonił i nie chciał się wyłączyć. Otworzyłem oczy, podszedłem do okna. Sen trwał – z maleńką popraweczką: PiS był. Po czym poznałem? Intuicja? Niepotrzebna. Ta zupa po prostu tak pachnie. A mówiąc wprost: zajeżdża. No to lu, łyżka w garść i do ust. Nikt jej za nas nie zje, demokratycznie ją sobie uwarzyliśmy, i to dwa razy z rzędu.

14-latkowie pod sąd jak dorośli, a potem do więzień! Zamiast 25 lat – bezwzględne dożywocie. Resocjalizacja niech się idzie paść na łąkę, liczy się nieuchronność kary i jej najwyższy wymiar.