Grand Press 2022. Szymon Jadczak Dziennikarzem Roku. Drugie miejsce dla Pawła Reszki z „Polityki”

Grand Press to jedne z najważniejszych nagród dziennikarskich w Polsce. Drugi tytuł Dziennikarza Roku zdobył reporter „Polityki” Paweł Reszka.

26. galę konkursu organizowanego przez magazyn „Press” otworzyło przemówienie mera Kijowa Witalija Kliczki. „Rosyjska propaganda próbuje stworzyć alternatywną rzeczywistość. Dlatego niezmiernie ważne jest przekazywanie prawdy o tym, co robi Rosja w Ukrainie. Polscy dziennikarze od pierwszych minut wojny byli w Ukrainie. To wy opowiadacie o tym, co się tutaj dzieje. Jesteśmy wam za to wdzięczni” – mówił na nagraniu odtworzonym w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.

Nagrody Grand Press przyznawane są od 1997 r. Dziennikarze i ich materiały rywalizują w sześciu kategoriach: news, dziennikarstwo śledcze, publicystyka, reportaż, wywiad i dziennikarstwo specjalistyczne. Kulminacją wieczoru jest przyznanie tytułu Dziennikarza Roku.

Prócz kategorii tematycznych przyznawane są nagrody: Grand Press Digital, Grand Press Economy, Nagroda im. Bohdana Tomaszewskiego oraz – po raz trzeci – tytuł Książki Reporterskiej Roku. W jury zasiadają uznani redaktorzy, wydawcy i szefowie mediów.

Grand Press: sześć kategorii i tytuł Dziennikarza Roku

W kategorii news nagrodę zdobyli Jacek Harłukowicz i Janusz Schwertner z redakcji Onetu. Jury doceniło ich cykl tekstów o prezesie Polskiego Związku Tenisowego.

Za dziennikarstwo śledcze nagrodę otrzymał Piotr Świerczek z programu „Czarno na białym” TVN24, autor materiału „Siła kłamstwa” o pracy podkomisji smoleńskiej pod wodzą Antoniego Macierewicza.

Nagroda Grand Press Digital i 10 tys. zł powędrowała do redakcji Frontstory.pl, internetowego medium Fundacji Reporterów za „wykazanie się innowacyjnym podejściem w wykorzystaniu nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej”.

Nagrodę specjalną im. Bohdana Tomaszewskiego otrzymał Andrzej Janisz z Polsat Sport.

Laureatką w kategorii publicystyka została Agnieszka Szpila z Krytyki Politycznej, autorka artykułu „Gdzie są te dzieci? W dupie!". „Nie mogę tej nagrody przyjąć, bo – cytując osobę, która użyła przemocy wobec mnie – musiałabym się tej nagrody wstydzić" – wyjaśniła odmawiając przyjęcia nagrody.

Nagroda za Reportaż prasowy/internetowy powędrowała do Pawła Kapusty i Dariusza Farona z Wirtualnej Polski za materiał „Opowieść zza cienkiej czerwonej linii".

Natomiast za Reportaż telewizyjny/wideo Michał Przedlacki z „Superwizjera” TVN za cykl reportaży wojennych z Ukrainy: „Ucieczka z Irpienia"; „Obrońcy Charkowa. Pierwsza linia frontu".

Grand Press Economy zdobył Marek Chądzyński za rzetelną prezentację tematów ekonomicznych.

W kategorii Reportaż audio zwyciężył Michał Janczura z radia TOK FM za materiał „Siedem okaleczeń".

W kategorii Wywiad nagrodę otrzymał Grzegorz Wysocki za rozmowę z Renatą Lis „Jeśli nienawidzisz, to znaczy, że zostałeś pokonany" opublikowaną w „Gazecie Wyborczej” (Wysocki zdradził, że jego nowym miejscem pracy będzie Gazeta.pl.).

Nagroda za Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa powędrowała do Tomasza Ulanowskiego za cykl „Ziemia” publikowany w „Piśmie. Magazynie opinii”.

Nagroda czytelników dla Książki Reporterskiej Roku przyznana została Bartoszowi Jakubowskiemu za „Zderzenie czołowe. Historia katastrofy kolejowej pod Szczekocinami”.

Natomiast Grand Press za Książkę Reporterską Roku powędrowała do Ilony Wiśniewskiej za „Migot. Z krańca Grenlandii”.

Szymon Jadczak Dziennikarzem Roku

Tytuł Dziennikarza Roku otrzymał dziennikarz śledczy Wirtualnej Polski Szymon Jadczak. Druga nagroda w tej kategorii powędrowała do naszego reportera Pawła Reszki. „»Polityko«, dziękuję, że mnie przytuliłaś i zaufałaś” – powiedział Reszka.