Mosty, pomosty, urlopy: kiedy odpoczniemy w 2023 roku?

Będzie trochę okazji do budowania tzw. mostów i przedłużania odpoczynku. Kalendarz układa się wyjątkowo korzystnie w maju.

Choć roku nie zaczynamy szalenie długim weekendem, bo 1 stycznia wypada w niedzielę, a Trzech Króli (6 stycznia) – w piątek, okazji do budowania tzw. mostów i przedłużania odpoczynku będzie sporo. Nie w święta wielkanocne, rzecz jasna, bo to tradycyjnie niedziela i poniedziałek (tym razem 9–10 kwietnia). Ale już w maju kalendarz układa się wyjątkowo korzystnie: Święto Pracy (1 maja) to poniedziałek, a Święto Konstytucji (3 maja) – środa. Wystarczy więc wziąć wolny wtorek, aby cieszyć się pięciodniową majówką. A dobierając kolejne dwa dni (czwartek, piątek), mieć ponad tydzień wolnego.

Zielone Świątki to zawsze niedziela (tym razem 28 maja), ale już przypadające na czwartek Boże Ciało (8 czerwca) pozwala pobudować kolejny „most”. Potem zaś mamy Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia), które w 2023 r. wypada we wtorek, więc i tym razem będzie można przedłużyć sobie weekend. Następne wolne dopiero w listopadzie: Wszystkich Świętych (1 listopada) będziemy w tym roku obchodzić w środę, biorąc więc dwa dni wolnego (albo w poniedziałek i wtorek, albo w czwartek i piątek) znów można będzie wypocząć. Święto Niepodległości (11 listopada) to tym razem sobota, więc tu mostu nie zbudujemy. Za to pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (25 i 26 grudnia) wypadają w poniedziałek i wtorek, więc na koniec roku szykuje się długi świąteczny weekend.