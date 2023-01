Hołownia o wspólnej liście opozycji: „Otwarte są wszystkie warianty”

Podczas pierwszego zjazdu krajowego Szymon Hołownia został przewodniczącym Polski 2050. Najważniejsze pytanie, jakie stawiano przed tą partyjną imprezą, dotyczyło wspólnej listy opozycji w nadchodzących wyborach. Odpowiedzi nie ma.

Według różnych przewidywań wspólna lista opozycji może zwiększyć szanse na przejęcie władzy, a przede wszystkim na zyskanie większej przewagi w przyszłym Sejmie. „Dopiero gdy zrobimy wspólną listę czterech partii, to mamy 278 mandatów. Do obalenia weta prezydenta potrzeba 276” – pod takim tytułem ukazał się w sobotę rano w „Gazecie Wyborczej” wywiad z senatorem Koalicji Obywatelskiej Markiem Borowskim.

Ale czy do takiego rozwiązania jest bliżej, czy dalej? Kilka dni wcześniej podczas głosowania nad pisowską nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym (podobno ustaloną z Brukselą jako warunkiem wypłaty pieniędzy z KPO) Polska 2050 w ostatniej chwili wyłamała się i jako jedyna z partii opozycyjnych zagłosowała przeciw (reszta zgodnie z umową się wstrzymała, co umożliwiło dalsze prace nad ustawą).

Odbierzemy Polskę Kaczyńskim, Obajtkom i Rydzykom

„Do przewodniczącego Hołowni chcę się zwrócić z takim serdecznym apelem. Mnie nie interesuje żadna mała gra. Takie podchody czy małe gry to się do niczego nie przysłużą. Jutro jest ten moment, żeby powiedzieć: tak, tak lub nie, nie” – mówił w piątek Donald Tusk, odnosząc się do sobotniego zjazdu ugrupowania Hołowni.

Podczas imprezy w łódzkim klubie Wytwórnia Hołownia odniósł się do słów szefa PO, mówiąc, że na stole powinny być teraz „wszystkie opcje”, a „decyzja powinna zapaść po dokładnym policzeniu wszystkich wariantów”.

Wrócił także do zarzutów po głosowaniu nad sądową ustawą: „Żartowaliśmy sobie, że udało nam się zjednoczyć opozycję. To my jesteśmy »grabarzami wspólnych list«, zdrajcami oraz kłamcami. Zaraz zacznie się szukanie kozła ofiarnego, którego będzie można obarczyć winą za to, że po raz kolejny demokracja przegra z PiS. Bardzo przed tym przestrzegam”.

„Odbierzemy Polskę Kaczyńskim, Obajtkom i Rydzykom, a oddamy ją Polkom i Polakom. Nie jesteśmy ani »grupą rekonstrukcyjną Tuska«, jak nas nazywa jedna strona, ani też nie jesteśmy »piątą kolumną PiS«. Jesteśmy »radykalnym centrum«, bo w naszym DNA jest łączenie najlepszych rozwiązań tak z lewej, jak i z prawej strony” − mówił. I dodał: „Opozycja wygra te wybory nie pomimo tego, że się różni, ale dzięki temu, że się różni i że wreszcie wielu różnych wyborców, a nie wciąż ci sami, zdecyduje się oddać w wyborach swój głos. Nie będzie miało większego znaczenia, jedna lista czy dwie listy, jeżeli Polacy uwierzą, że opozycja po tych wyborach wspólnie stworzy jeden rząd”.

„Otwarte są wszystkie warianty”

Wieczorem Hołownia był gościem programu „Fakty po Faktach” w TVN, ale właściwie nie powiedział nic nowego. „Dzisiaj otwarte są wszystkie warianty dla mnie”.

Mówił też m.in. o haniebnym ataku TVP na Tuska. „Zawsze będę stał po jego stronie. Uważam, że to jest plugawe i powinno jak najszybciej się skończyć”. I dodał: „Nie wygramy bez Polski 2050, tak jak nie wygramy bez Platformy Obywatelskiej, bez Lewicy i bez PSL”.