AntyPiS nie ma programu, nie wie, jakiej Polski chce? To nieprawda, plan już powstał

Wielu polityków obozu rządzącego, także publicyści symetryści, szydzi z antyPiSu, że marszami nie wygrywa się wyborów, że opozycja nie ma programu i nie wie, jakiej Polski chce. A to jest nieprawda.

Każda partia opozycyjna układa własne programy, choć można mieć pretensje, że nie integrują ich z programami innych partii, z którymi mają przecież stworzyć wspólny rząd po ewentualnie wygranych wyborach parlamentarnych. Na szczęście na zapleczu oficjalnej polityki toczą się prace eksperckie, z których już wyłania się plan dla przyszłej 4-partyjnej koalicji.

Jedna z takich inicjatyw miała formę 17 paneli, które odbyły się od września 2022 r. do końca marca 2023 r. Wzięli w nich udział reprezentanci czterech głównych partii opozycyjnych oraz eksperci, a każdy panel był moderowany przez wybitne postaci życia naukowego, społecznego, choćby przez Ryszarda Schnepfa, Marcina Matczaka, Adama Bodnara, Jana Widackiego, Piotra Łukasiewicza. Politycy zostali zaproszeni do debaty przez sześć organizacji, instytutów i fundacji. Warto je wymienić, gdyż wysiłek był ogromny: Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego, Fundacja Geremka, Stowarzyszenie 61, Fundacja Sztuka Media Film, Fundacja Amicitia. Projekt miał swoją Radę Programową, na czele której stał Jacek Weksler.

Efekt prac, w postaci książki, niedawno został przekazany na ręce liderów lewicy, PO, PSL, Polski 2050 (pisaliśmy o tym w POLITYCE 22). Tak więc jest to prezent dla partii do wykorzystania i do dyskusji. Politycy biorący udział w panelach są też po części współtwórcami tego raportu.

Rekomendacjom nadano tytuł „Zgodnie i różnorodnie”. Publicysta ekonomiczny Grzegorz Cydejko, który je wybrał i opracował, podkreślał, że z treści paneli starał się wydobyć to, co wspólne dla najważniejszych środowisk opozycyjnych.