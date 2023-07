Przewodnik wyborczy. Co się wydarzy w polityce w najbliższych miesiącach?

Walka o głosy potrwa do północy w ostatni piątek przed dniem głosowania, gdy zacznie się cisza wyborcza. To będzie czas największej mobilizacji partii, prezentacji programów i wzmożonego zainteresowania opinii publicznej polityką.

Wielkimi krokami zbliża się start oficjalnej kampanii przed wyborami do Sejmu i Senatu. To dobry moment, by zastanowić się, co się wydarzy w polityce w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Przedstawiamy więc mały przewodnik po kampanijnych, ale i pokampanijnych datach i scenariuszach.