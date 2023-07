Katastrofa w Chrcynnie: dwie hipotezy. Michał Fiszer: Lotnictwo niczego nie wybacza

Niezależnie od tego, czy pogoda faktycznie przyczyniła się do wypadku, samo wykonywanie lotów w okolicach rozległych stref burzowych nie było, delikatnie mówiąc, rozsądne.

W poniedziałek o godz. 18:50 doszło do katastrofy samolotu Cessna 208B Grand Caravan (SP-WAW) należącego do Sekcji Spadochronowej Aeroklubu Warszawskiego, występującej pod nazwą Skydive Warszawa. Zginęło pięć osób, osiem jest rannych (w tym dziewięcioletni chłopiec), dwie z nich ciężko.

Nieco większa Cessna

Choć Cessna kojarzy się z lekkim samolotem sportowym, model 208B Grand Caravan to nieco większa maszyna dyspozycyjna, napędzana silnikiem turbośmigłowym Pratt Whitney of Canada PT6 o mocy 870 KM. W wersji pasażerskiej jest konfigurowana dla dwóch pilotów i 8 lub 12 pasażerów. Wersja do zrzutu skoczków ma osiem indywidualnych foteli z szerokim przejściem pomiędzy, zaś wersja czysto pasażerska ma z jednej strony po dwa fotele, a z drugiej po jednym, z wąskim asymetrycznym przejściem (w sumie 12 miejsc).

Samolot rozwija prędkość do 345 km/h i może wznieść się na wysokość 7600 m, choć brak hermetyzowanej kabiny ogranicza loty bez masek tlenowych do 4000 m. Waży do startu tyle co cięższy SUV – 3600 kg. Ma zbiorniki o pojemności 1250 l nafty lotniczej, co pozwala przelecieć 1900 km, ale wówczas liczba pasażerów jest ograniczona do czterech; kiedy jest komplet, tankuje się nieco mniej.

Samolot został zbudowany w układzie górnopłata, ma stałe podwozie i bardzo dobre wyposażenie nawigacyjne. Nie jest podobno trudny w pilotażu w przeciwieństwie do używanego latami nieśmiertelnego „Antka”, czyli dwupłatowca An-2 dla 12 pasażerów lub 8–10 skoczków obok pary pilotów, napędzanego silnikiem tłokowym (na benzynę) o mocy 1000 KM. Antek słynął z ciężkiego wychylania sterów, dlatego był nazywany „mięśniolotem”, a cessny wszelakich typów mają doskonale skompensowane stery, nie wymagają wysiłku, żeby je wychylać. Samoloty tej firmy reagują na stery poprawnie i bez zwłoki.

Niesamowicie groźne burze

Ja wiem, że to brzmi trochę jak „miasto, masa, maszyna” z idei Tadeusza Peipera, ale właśnie tak się analizuje wypadki lotnicze. Przyglądamy się czynnikom ludzkim, technicznym i zewnętrznym, czyli głównie pogodowym.

Osobiście jestem przeciwnikiem stwierdzenia, że przyczyną wypadku była pogoda. Rzadko dochodzi do sytuacji, gdy aura kompletnie zaskakuję załogę, mijając się z komunikatami meteo, i nie ma możliwości odlotu na lotnisko zapasowe. Najczęściej załoga nie radzi sobie z fatalną pogodą na własne życzenie, gdy lekceważy komunikaty i decyduje się na lot przy braku odpowiednich warunków. Dziś już nie trzeba drałować po komunikat meteo do pokoju briefingów, można sprawdzić go online w telefonie. Online dostępne są też tzw. METAR-y, czyli meldunki o aktualnej pogodzie na poszczególnych lotniskach.

Uważam, że jeśli silna turbulencja w rejonie lądowiska w Chrcynnie w istotny sposób przyczyniła się do katastrofy, to nie jest wina pogody, tylko ludzi. Na 20 minut przed wypadkiem odległe o 18 km lotnisko w Modlinie wydało METAR, w którym możemy przeczytać kod VCTS, czyli Vicinity: Thunderstorm („w okolicy burza z piorunami”). A przy zachmurzeniu czytamy: CB (Cumulonimbus), a to bardzo groźne chmury burzowe.

W ogóle w czasie burzy na lotnisku lub w jego pobliżu po prostu się nie lata. Burzy towarzyszą niesamowicie niebezpieczne zjawiska. Pomijając już same wyładowania atmosferyczne, zdolne zniszczyć wyposażenie elektroniczne samolotu, najgroźniejsza jest niezwykle silna turbulencja i tzw. prądy wstępujące lub zstępujące. To pionowe ruchy powietrza, w czasie burzy niezwykle silne. Potrafią mocno unieść samolot albo odwrotnie, przydusić go do ziemi i nie ma na to żadnej rady, ponieważ zapas sterowności i mocy silnika nie wystarczy, by temu przeciwdziałać. Najgorsze są jednak tzw. uskoki wiatru na styku prądu wstępującego i zstępującego. Może się wtedy zdarzyć, że skrzydła znajdą się w różnych strefach – prądy gwałtownie obracają maszyną, która niespodziewanie przechyla się pod bardzo dużym kątem.

Dlatego sądzę, że w tym czasie i tego dnia nie powinno się z lądowiska w Chrcynnie wykonywać jakichkolwiek lotów. Niezależnie od tego, czy pogoda faktycznie przyczyniła się do wypadku, samo wykonywanie lotów w okolicach rozległych stref burzowych nie było, delikatnie mówiąc, rozsądne. A było jasne, że zbliżały się tutaj rozległe strefy burzowe. Przez całą Polskę przetoczył się duży front chłodny, a latem zawsze idą z nim szerokie burze tzw. frontowe (w odróżnieniu od wewnątrzmasowych).

Czy samolot podchodził do lądowania?

Okoliczności wypadku trzeba pozostawić Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która pracuje na miejscu od początku. Ma świadków, nagrania z monitoringu (może więcej niż to jedno, które krąży po sieci), ma wrak i ocenia jego stan techniczny, na ile to możliwe. Samolot zapewne nie miał pokładowego rejestratora parametrów lotu, nie ma takiego obowiązku w maszynach tej klasy, ale niewykluczone, że jakieś dane da się odczytać z pamięci pokładowego systemu awioniki. Samoloty Grand Caravan mają najczęściej montowany system zarządzania lotem Garmin G1000 z monitorami w kabinie do zobrazowania, ale też GPS i centralę danych aerodynamicznych. Może specjaliści odczytają parametry przynajmniej z końcowej fazy lotu z pamięci samego systemu. Nawet gdyby udało się odczytać tylko GPS, to już poznamy tor lotu z możliwością obliczenia prędkości na podstawie zmian położenia w czasie.

Wszyscy autorzy najpierw podali, że samolot podchodził do lądowania i wtedy się rozbił, choć już zdjęcia i film wskazywały na coś innego. We wtorek Komisja Badań Wypadków Lotniczych zorganizowała krótką konferencję prasową i wbrew pozorom poznaliśmy dość kluczowe informacje. Po pierwsze, samolot nie lądował. Katastrofa nastąpiła niedługo po starcie. Po drugie, maszyna wykonywała loty szkolne, czyli obaj piloci latali już na innych typach samolotów i szkolili się na Grand Caravan. Nie jest to bowiem samolot szkolny, to relatywnie ciężka maszyna z napędem turbośmigłowym o dużej mocy. Żeby się na niej wyszkolić, trzeba latać przedtem na lekkich maszynach szkolnych i turystycznych (zwanych popularnie, choć niefachowo, „awionetkami”).

Ćwiczono zatem starty i lądowania z tzw. konwojera lub zgodnie ze współczesną modą: „touch-and-go” (bo po angielsku ładniej jakoś). Polega to na podejściu do lądowania i lądowaniu, ale samolot bez zatrzymywania się zwiększa moc silnika i szybko ponownie wzbija się w powietrze, dzięki czemu manewr nie trwa długo – odpada dobieg po lądowaniu i rozbieg przy starcie, manewr zaczyna się z dużej prędkości bezpośrednio po lądowaniu, po przestawieniu klap z pozycji lądowania na pozycję startową, czyli leciutko wychyloną. Kursant siedzi najczęściej w lewym fotelu, instruktor w prawym, a drugi kursant w fotelu w kabinie pasażerskiej. Po kilku „konwojerach” podczas wykonywania kręgu nadlotniskowego instruktor przejmuje stery, a kursanci zamieniają się miejscami, by każdy miał szansę poćwiczyć bez konieczności pełnego lądowania, zakołowania na stoisko i wymiany ucznia. Trwa to po prostu krócej, a ponadto można niejako z boku obserwować, jakie błędy popełnia kolega, by samemu ich uniknąć.

Tuż po starcie samolot pochylił się niemal pod kątem prostym w lewo, pozostając na bardzo małej wysokości. Jest niemal pewne, że nie był to manewr zamierzony, bo po co w locie szkolnym? Wiadomo, że na wieloosobowych statkach powietrznych najgorsze rzeczy zaczynają się od trzech tekstów instruktora: „daj, pokażę ci”, „chodź, zobaczymy” lub „ciekawe czy...?”. Ale nic nie wskazuje, że mogło tak być, bo ostry start tzw. amerykanem wykonuje się z mniejszym przechyleniem i dość stromym wznoszeniem po rozpędzeniu samolotu, a w tym przypadku nie wyglądało to nawet na głupi popis, lecz faktycznie na utratę panowania nad maszyną.

Przy tak ostrym przechyleniu samolotu musiało dojść do spadku prędkości i utraty siły nośnej, która w tym położeniu tylko w swojej części utrzymuje samolot w powietrzu. Wektor siły nośnej jest bowiem zawsze prostopadły do powierzchni skrzydeł i przy przechyleniu jest bardziej skierowany w bok niż do góry. Pilot ratujący się w takiej sytuacji powinien w pierwszej kolejności zlikwidować przechylenie, a dopiero potem spróbować nabrać wysokości. Tego nie obserwowaliśmy, dlatego można zapytać, czy celowo wykonywał ciasny zakręt tuż nad ziemią, czy może z jakichś względów nie był w stanie wyprostować samolotu. Wydaje się, że prędkość była całkowicie wystarczająca, by lotki były skuteczne, no chyba, że się zacięły lub odłączył się ich napęd. To nie wyglądało jak „zwalenie” się na skrzydło pod wpływem przeciągnięcia na zbyt małej prędkości.

Katastrofa w Chrcynnie: dwie hipotezy

Pierwsze pytanie brzmi: dlaczego samolot się przechylił? Dwie różne przyczyny wydają się najbardziej prawdopodobne. Raz: nieszczęsny uskok wiatru na skutek zbliżającej się burzy, który doprowadził do takiego niekontrolowanego położenia maszyny. Dwa: awaria układu sterowania, czyli głównie odłączenie się napędu lotek.

Drugie pytanie brzmi: dlaczego nie widać próby wyprowadzenia samolotu z zakrętu, co było warunkiem wstępnym odzyskania panowania nad nim? I znów: awaria układu sterowania wydaje się najbardziej prawdopodobna. Ale niekoniecznie. Mogło się bowiem zdarzyć, że uczeń popełnił szkolny błąd typowy dla takiego położenia samolotu. Chcąc uniknąć zderzenia się z ziemią, ściągnął wolant na siebie, tak by samolot zaczął się wznosić. Tyle że w takim zakręcie to na nic, ster wysokości jest tak samo przechylony jak samolot, a zatem nie powoduje przejścia na wznoszenie, ale po prostu zacieśnienie zakrętu. Oczywiście taki błąd powinien natychmiast skorygować instruktor, ale zdarza się, że młody chłopak jest silniejszy od doświadczonego pilota i szarpanie się z nim jest za trudne. Niestety w sytuacjach krytycznych przerażony uczeń potrafi się „zblokować” i nie reagować na wezwania nauczyciela. Doświadczyłem na Su-22 podobnej sytuacji, na szczęście mieliśmy więcej czasu, a uczeń nie dostrzegł grozy sytuacji. Później oczywiście nadrobił, a w dalszym szkoleniu pokazał się z jak najlepszej strony, ostatecznie doszedł do stopnia „pełnego” pułkownika.

Przyczyny samego przechylenia i niewyprowadzenia z niego przez dłuższy czas mogły być różne, będziemy to wiedzieć pewnie za kilkanaście dni, nie później niż za miesiąc, bo tyle komisja ma czasu na publikację wstępnego raportu (nie mylić z raportem technicznym). Powyżej przedstawiam tylko dwie możliwe hipotezy i tak je należy traktować. Napisałem, co jest możliwe, choć jak było, tego oczywiście nie wiem.

Niezależnie od tego, co ustali Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych, możemy powiedzieć jedno: lotnictwo wymaga wielkiego szacunku dla wszelkich zasad i przepisów ze strony wszystkich, którzy mają do czynienia z wykonywaniem lotów, od załóg przez obsługi naziemne aż po personel zabezpieczający, jak np. służba ruchu lotniczego. Lotnictwo niczego nie wybacza i nie pozwala chodzić na skróty.