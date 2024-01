Andrzej Mleczko skończył 75 lat! Trudno wyobrazić sobie „Politykę” bez niego

Rysunki Andrzeja Mleczki czytelnicy już od lat 70. oglądają na pierwszych stronach „Polityki”. Autor prowadzi własną galerię, ilustruje gry planszowe, słynie z politycznej (i nie tylko) satyry.

Andrzej Mleczko urodził się 5 stycznia 1949 r. w Tarnobrzegu, ale to z Krakowem się związał. Tutaj prowadzi autorską galerię z widokiem na Wawel. Jest autorem, bagatela, ok. 40 tys. rysunków satyrycznych, politycznych, obyczajowych. Komentuje z ich pomocą polską rzeczywistość. Tworzy też grafiki, plakaty, ilustruje książki i gry planszowe. Jego rysunki można regularnie oglądać na stronie internetowej Mleczki i w mediach społecznościowych.

No i we wspomnianej galerii przy ulicy św. Jana 14 w Krakowie, która działa rekordowo długo, bo od 1982 r. Jego prace sprzedawał tutaj nawet Jerzy Pilch. W 2022 r. Mleczko został honorowym obywatelem Krakowa za „całokształt dotychczasowych działań, postawa łącząca ludzi i wyzwalająca w nich dobre samopoczucie, eksponowanie w twórczości wątków krakowskich, ogólnopolska działalność artystyczna oraz postawa życiowa Andrzeja Mleczki stanowią wzór do naśladowania dla krakowian”. „Z lżejszych informacji o nim – jest dyslektykiem, błędy ortograficzne w jego rysunkach wywołały niepokój naczelnego »Polityki« w czasach, gdy wszędzie doszukiwano się aluzji”, wspomina „Gazeta Wyborcza”.

Mleczko kończył studia na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej, debiutował w 1971 r. na łamach magazynu „Student”. Był też związany z „itd”, skąd wywodzi się wiele autorek i autorów „Polityki”. To był więcej niż tygodnik – raczej twórcze środowisko pod redakcją Aleksandra Kwaśniewskiego, prężnie działające przez 30 lat po gomułkowskiej odwilży. Od lat 70. jest związany przede wszystkim z „Polityką” i z nią nierozerwalnie kojarzony.

W 40. rocznicę istnienia tygodnika (1997) ruszyła nasza strona internetowa, tu co tydzień publikujemy także rysunki. W Muzeum Karykatury odbyła się z kolei jubileuszowa wystawa z pracami właśnie Mleczki, Andrzeja Czeczotta, Szymona Kobylińskiego i Marka Raczkowskiego. To najważniejsi rysownicy XX w., a zarazem wybitni satyrycy. Oni m.in. przyczynili się do popularyzacji rysunków z dymkami, żartów słowno-obrazkowych. Wiele z nich dziś ma rangę kultowych. Jak to się mówi: dobrze się zestarzały, a prace sprzed lat wciąż świetnie puentują polską rzeczywistość.

„Polityka skupia wokół siebie niedobitki łże-elit i wykształciuchów i jak zwykle walczy piórem o prawo i sprawiedliwość” – głosi podpis na rysunku sprezentowanym przez Mleczkę naszej redakcji w 50. rocznicę istnienia tygodnika. Jego prace w siedzibie „Polityki” są zresztą wszechobecne. Redakcja składa Autorowi najlepsze życzenia, a czytelnikom przypomina kilka prac z tych niezwykłych i przepastnych zbiorów.