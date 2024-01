Kredyty: będą tańsze, ale już nie dla wszystkich. Więc dla kogo?

W ten sposób KO zrealizuje obietnicę wprowadzenia kredytu mieszkaniowego 0 proc. Teraz tylko potrzeba znacznie więcej mieszkań.

Kredyty hipoteczne jeszcze tańsze niż dotąd, ale już nie dla wszystkich – tak można podsumować program mieszkaniowy koalicji. Pula pieniędzy przeznaczona na tzw. Bezpieczny Kredyt 2 proc. w latach 2023–24 wyczerpała się już w grudniu 2023 r., bo PiS zdecydowanie nie docenił zainteresowania swoim przedwyborczym pomysłem. Nowe dopłaty, roboczo zwane Mieszkaniem na Start, pojawią się prawdopodobnie w połowie roku. To zła informacja dla osób liczących na dofinansowanie, bo muszą poczekać kilka miesięcy ze składaniem wniosków. Jednocześnie to dobra wiadomość dla wszystkich innych, bo dzięki półrocznej luce powinno udać się na chwilę powstrzymać cenowe szaleństwo spowodowane Kredytem 2 proc. Według danych firmy Expander średnie ceny mieszkań wzrosły w ostatnim roku aż o 29 proc. w Krakowie, o 21 proc. w stolicy, a niewiele mniej w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu czy Łodzi.

Podstawowa zasada pozostanie bez zmian: kto zaciąga kredyt na zakup pierwszego mieszkania czy domu, ten będzie mógł liczyć przez 10 lat na znacznie niższe oprocentowanie. Nowe dopłaty mają być jednak (inaczej niż w programie PiS) kierowane do tych bardziej potrzebujących, a nie dostępne dla wszystkich. Pojawia się zatem kryterium dochodowe, chociaż ustalone na wysokim poziomie. Do programu kwalifikują się single o dochodach nawet do 10 tys. zł brutto miesięcznie (tylko w ich przypadku obowiązuje też granica wieku: 35 lat) i pary (niekoniecznie małżeństwa) zarabiające łącznie do 18 tys. zł brutto. W przypadku większych rodzin limit dochodów rośnie do: 23 tys. (trzy osoby), 28 tys. zł (cztery osoby) i nawet 33 tys. zł (pięć osób). Rodziny pięcioosobowe i większe zostaną potraktowane szczególnie, bo w ich przypadku dopłaty będą dostępne także przy zakupie kolejnego mieszkania czy domu – aby przeprowadzić się na większy metraż.