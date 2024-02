Andrzej Duda wydał oświadczenie. Wzywa do siebie premiera z rządem

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 r. Jednocześnie zdecydował o skierowaniu jej w trybie kontroli następczej do Trybunału Julii Przyłębskiej. „Budżet podpisany i o to chodziło. Reszta bez znaczenia” – skomentował premier Donald Tusk. Prezydent wezwie go wraz z ministrami do Pałacu Prezydenckiego.

Informację przekazano na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP. Prezydent zdecydował się na podpisanie budżetu na ten rok, ale ze względu na „brak możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika” zdecydował też o skierowaniu go w trybie kontroli następczej do Trybunału Julii Przyłębskiej celem zbadania „legalności z Konstytucją”. W teorii Trybunał powinien to zbadać w ciągu dwóch miesięcy.

Prezydent postraszył też demokratyczną koalicję, że będzie tak robił przy kolejnych swoich podpisach. „Analogiczne działania będą podejmowane przez Prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia Posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych. Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP” - napisano w komunikacie.

Prezydencie gdzie Pan był w 2016r gdy posłowie PiS zabarykadowali się w Sali Kolum. i przegłosowali budżet w 236 osób Uniemożliwiono wtedy głosowanie ponad 200 posłom opozycji,wtedy nie skierował Pan budżetu do TK,teraz upomina się Pan o brak możliwości udziału 2 posłów KPINA — Krzysztof Kwiatkowski (@Kwiatkowski2011) January 31, 2024

Duda zwoła radę gabinetową

Prezydent wytłumaczył swoją decyzję w oświadczeniu, które wygłosił w czwartek przed południem. Wyraził satysfakcję, że rząd będzie mógł realizować swoje zobowiązania, bo „wiele osób patrzyło z troską czy to się uda”. Cieszył się, że premier Donald Tusk we wczorajszym tweecie (publikujemy go niżej) potwierdził możliwość ich realizacji.

Mówił, że polityka to „troska o przyszłe pokolenia, o zapewnienie im bezpieczeństwa tu, w naszym kraju, w Polsce”. Podkreślił, że rozwój jest zależny od wielkich inwestycji: CPK, elektrowni atomowych, portów w Gdyni, Świnoujściu, Szczecinie, rozwijającej się infrastrukturze drogowej i kolejowej. „Żebyśmy mogli być oknem na świat” – tłumaczył prezydent.

Zapowiedział, że jeszcze dziś wyda postanowienie o zwołaniu rady gabinetowej na 13 lutego na godz. 13. „To będą dwa miesiące od czasu powołania rządu, będziemy mogli usiąść i spokojnie przedyskutować kwestie jak rząd zamierza realizować te inwestycje, co planuje” – przekazał Duda.

Wyjaśnijmy: Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta RP. Zgodnie z konstytucją jest zwoływana „w sprawach szczególnej wagi”.

Wybór Dudy: między zemstą a gniewem społecznym

Jeszcze kilka godzin temu spekulowano, że prezydent podejmie decyzję dopiero jutro (w czwartek). Jako pierwsi poinformowali o tym dziennikarze RMF FM. Wcześniej donieśli, że Andrzej Duda poważnie rozważał odesłanie ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego. Zastanawiał się, co będzie politycznie bardziej korzystne dla PiS, czyli jego macierzystej partii, którą przez całą swoją prezydenturę wspiera.

Na szali były dwie kwestie. Pierwsza: podwyżki dla pracowników budżetówki i nauczycieli, które są zawarte w ustawie. Duda wiedział, że zablokowanie ich może zesłać na niego i opozycję gniew społeczeństwa. Ale jest też druga kwestia: chęć zemsty za zmiany w mediach publicznych i prokuraturze, a także sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

I co teraz po decyzji Dudy? „Załóżmy, że Trybunał Julii Przyłębskiej orzeknie niekonstytucyjność budżetu i rząd Tuska będzie musiał napisać go na nowo. Co to oznacza dla bezpieczeństwa finansów państwa i dla koalicyjnego rządu? Nic. Nie ma bowiem żadnego terminu, w którym należałoby uchwalić nowy budżet. A dopóki nie ma nowego budżetu, rząd działa w oparciu o prowizorium budżetowe.

Co ważne, prezydent Andrzej Duda nie ma w takim przypadku możliwości rozwiązania parlamentu i ogłoszenia nowych wyborów, bo może to zrobić tylko, jeśli nie dostanie w terminie projektu budżetu, a taki termin i sankcje w postaci rozwiązania parlamentu konstytucja przewiduje tylko dla pierwszego projektu” – tłumaczyła już kilka tygodni temu na łamach „Polityki” Ewa Siedlecka.

Budżet podpisany i o to chodziło. Reszta bez znaczenia. Pieniądze trafią do ludzi, nic tego nie zatrzyma. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 31, 2024

Tusk nie przestraszył się gróźb PiS

Sejm uchwalił budżet na 2024 r. 18 stycznia. Gdyby ustawa nie trafiła na biurko prezydenta do 29 stycznia, mógłby on rozwiązać parlament i ogłosić następne wybory. Posłowie PiS robili wszystko, aby koalicja rządząca nie była w stanie dotrzymać terminu.

Tyle że notowania PiS spadły od wyborów na tyle, że Donald Tusk nie przestraszył się groźby wcześniejszych wyborów. We wtorek zagroził, że jeżeli Duda odeśle budżet do Trybunału Konstytucyjnego, rządząca większość sama rozważy skrócenie kadencji Sejmu.

Ale posłom PiS nie tyle chodziło o ogłoszenie nowych wyborów, ile o utrudnianie obrad parlamentu. A najbardziej, by nie dopuścić do powstania komisji śledczej w sprawie Pegasusa. To także nie poszło po ich myśli.

„Nawet jeśli skieruje budżet do Trybunału Konstytucyjnego, uzna, że ten budżet jest. To znaczy, że nie będzie poddawał w wątpliwość, czy ten budżet został złożony, czy nie. Więc na pewno nie ma mowy o pretekście do rozwiązania parlamentu poprzez wysłanie” – tłumaczył niedawno możliwości prezydenta premier Tusk. Dla jasności przypomnijmy, że ocenianie ustawy budżetowej nie leży w kompetencji TK.

Budżet jest, powodów do radości nie ma

Z góry wiadomo, że budżet będzie musiał być nowelizowany. Z braku czasu koalicja pracowała na projekcie złożonym jeszcze przez rząd Mateusza Morawieckiego. Tyle że deficyt, zapisany przez Morawieckiego na 165 mld zł, został powiększony do 184 mld zł. Do wydatków wynoszących 866,4 mld zł dopisano bowiem realizację ważnych obietnic wyborczych, na czele z 30-proc. podwyżką dla nauczycieli i 20-proc. dla pracowników całej sfery budżetowej. Przychody budżetu państwa szacowane są na 682,4 mld zł. Dziura budżetowa jest więc rekordowo duża.

„To nie jest budżet marzeń. Ale i tak jego realizacja nie będzie łatwa” – oceniała na łamach „Polityki” Joanna Solska. I tłumaczyła: „Gospodarka rozwija się, gdy w kraju panuje spokój, a prawo i podatki są przewidywalne. Do tych warunków, które ciągle nie są spełnione, dorzucić należy trzeci – koniunktura u sąsiadów, od których zależy nasz eksport. Czyli – u Niemców, którymi PiS ciągle straszy Polaków, zamiast dobrze życzyć ich gospodarce, która przeżywa kłopoty”.