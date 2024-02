Prezes odzyskuje przytomność

Na razie Holecka wygląda dobrze.

Podczas spięcia z dziennikarzem TVN na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński w odpowiedzi na zapewnienia tego dziennikarza, że jest dziennikarzem, a nie przedstawicielem rządzącej partii politycznej, oświadczył: „Jestem przytomny i to widzę”.

Oświadczenie Kaczyńskiego sympatycy PiS przyjęli z ulgą, bo niektóre z ostatnich wypowiedzi prezesa świadczą o tym, że stracił przytomność i nie może jej odzyskać. Chodzi np. o nieprzytomne oskarżanie Donalda Tuska o to, że jest niemieckim agentem, przypomina führera i rozkazał torturować głodującego polskiego bohatera Mariusza Kamińskiego w ten sposób, że w więzieniu odżywiano go wbrew jego woli. „Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska”, ogłosił prezes PiS.

Nie wiadomo, czy Tusk polecił Kamińskiego torturować z czystego sadyzmu, czy raczej chodziło o to, żeby osłabiony głodówką Kamiński tortur nie wytrzymał, nabrał sił i zaczął sypać kolegów. W każdym razie plan upadł, bo Kamiński nie dał się złamać i mimo poddania go odżywianiu nikogo nie sypnął ani nie zdradził szczegółów żadnej akcji. W tej sytuacji sensacyjne szczegóły supertajnej akcji polegającej na dwudniowej wizycie szefów CBA w wiedeńskim domu publicznym musiał za niego ujawnić słynny agent Tomek.

Redaktor Holeckiej, występującej obecnie w TV Republika, na razie nikt nie torturuje, ale portal Plejada donosi, że i tak czuje się zagrożona, bo uważa, że jest śledzona. Podobno nie ufa nawet redakcyjnym makijażystom i fryzjerom, dlatego – jak twierdzi jeden z kolegów – „zawsze przychodzi umalowana i uczesana lub ze swoimi przyborami i robi wszystko sama”.

Holecka nie zdradza, kto i po co ją śledzi, ja też nie mam zielonego pojęcia, ale nie wykluczam, że to jakaś brudna gra Tuska i ministra kultury Sienkiewicza, niemogących pogodzić się z tym, że po wyrzuceniu z TVP Holecka została gwiazdą TV Republika.