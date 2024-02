Dzieci stają się nauczycielami rodziców. I trzeba o tym pamiętać przed wyborami

Sondaż i kilkanaście wywiadów grupowych pokazują, że można mówić o dwóch grupach nowych wyborców. Trzeba o tym pamiętać w kontekście nadchodzących wyborów samorządowych i europejskich.

Polityka przyzwyczaiła nas ostatnio, że dzieje się w niej dużo. Nie inaczej było w minionym tygodniu. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę budżetową i podzielił się ze światem swoimi przemyśleniami na temat Krymu. KO i Lewica ostatecznie ogłosiły, że do wyborów samorządowych idą osobno. W najlepsze trwało także rozliczenie PiS, choć ciągle głównie w programach publicystycznych. Gdyby szukać wydarzenia najważniejszego, laur zwycięzcy przypadłby, moim zdaniem, nie politykom, a socjologom. Badacze z More in Common przedstawili raport „Z troską i empatią. Polki i Polacy o prawie do przerywania ciąży”.

Wyniki sondażu są jednoznaczne. Prawie 60 proc. badanych uważa, że kobieta powinna mieć możliwość przerwania ciąży z ważnych przyczyn osobistych bez konieczności ich podawania przynajmniej do 12., a nawet 24. tygodnia ciąży. Tylko co trzeci ankietowany (35 proc.) chciałby powrotu do tzw. kompromisu. I rzecz kluczowa: aborcja stała się najważniejszą sprawą polityczną. Jej pełną liberalizację popierają elektoraty wszystkich partii koalicyjnych: 86 proc. wyborczyń i wyborców Koalicji Obywatelskiej, 87 – Lewicy i 68 – Trzeciej Drogi. Kwestia przerywania ciąży miała duży lub średni wpływ na decyzję o udziale w ostatnich wyborach ponad jednej trzeciej badanych. To samo zadeklarowało aż 43 proc. kobiet i ponad dwie trzecie młodych (18–29 lat). To ważny sygnał dla wszystkich koalicyjnych partii.

Trzeba o tym pamiętać w kontekście nadchodzących wyborów samorządowych i europejskich. Jesienią game changerem okazała się frekwencja, zwłaszcza wyborców najmłodszych i kobiet. Po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych frekwencja tych ostatnich była wyższa niż mężczyzn, a odsetek głosujących wśród osób przed trzydziestką w cztery lata wzrósł z 46 do 71 proc.