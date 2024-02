Kto weźmie Orlen?

Po sześciu latach Daniel Obajtek przestał być prezesem Orlenu. Nowa władza odetchnęła z ulgą i dzień później zabrała się do kadrowych porządków. 6 lutego rada nadzorcza Orlenu odwołała wszystkich pozostałych członków zarządu poza Józefem Węgreckim. To stary wiarus Obajtka, ściągnięty do Orlenu jeszcze w 2018 r. Teraz ma zapewnić utrzymanie ciągłości pracy kierownictwa firmy. Na p.o. prezesa został wybrany Witold Literacki, dotąd szerzej nieznany menedżer i specjalista od finansów i podatków. Literacki nie ma powiązań politycznych; w latach 2022–23 był dyrektorem finansowym w państwowym PERN, a wcześniej (w latach 2008–20) – dyrektorem biura podatków w samym Orlenie. Ludzie ze starego zarządu traktują go jak swojego człowieka.

Oprócz tego do zarządu z rady nadzorczej na maksymalnie trzy miesiące weszli: urzędnik Ministerstwa Aktywów Państwowych i były zastępca szefa ABW Kazimierz Mordaszewski, szef Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Tomasz Zieliński oraz profesor prawa Tomasz Sójka. Ten ostatni jednak opuści Orlen już 16 lutego, bo media nagłośniły fakt, że w przeszłości organizował struktury Polski 2050, a ponadto jako prawnik związany z kancelarią prawną SMM Legal opiniował fuzję Orlenu z Lotosem. Odejście Sójki z Orlenu zapowiedział Szymon Hołownia, ratując w ten sposób swoją wiarygodność. Wcześniej marszałek Sejmu ogłosił bowiem złożenie projektu ustawy, która umożliwi odpolitycznienie spółek skarbu.

Docelowo zarząd Orlenu ma zostać wyłoniony w konkursie, który rozpocznie się 14 lutego. Na razie faworytów jest dwójka. Pierwszy to Krzysztof Zamasz, dyrektor francuskiej Veolii w Polsce oraz były prezes Enei w latach 2013–15. To za jego rządów poznański koncern przejął kopalnię w Bogdance. Zamasz jest energetykiem, dlatego wcześniej był pewniakiem na stanowisko szefa PGE, ale jego szanse na Orlen ostatnio wzrosły.