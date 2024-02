Posłowie odrzucili wniosek o wotum nieufności dla Bodnara

Posłowie nie zgodzili się na wyrażenie wotum nieufności ministrowi sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi. Przyjęli natomiast ustawę wprowadzającą pigułkę „dzień po” bez recepty.

„Katarzyna Sójka została niesłusznie ukarana” – powiedział w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Sójka jest posłanką PiS, jedną z siedmiorga ukaranych w związku ze szturmem na Sejm przy próbie wprowadzenia do budynku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jej nazwisko pojawia się w raporcie Straży Marszałkowskiej z tamtych wydarzeń, jednak – jak przyznał Hołownia – jest to błąd. „W tym raporcie nie powinna znaleźć się pani poseł Katarzyna Sójka. To była Agnieszka Górska – i co do tego Straż Marszałkowska nie ma już żadnych wątpliwości” – wyjaśnił marszałek.

„Chciałbym, żebyśmy umieli rozdzielić te dwie kwestie. Pierwszą jest bezdyskusyjna pomoc dla Ukrainy w jej wysiłku wojennym – to jest nienegocjowalne. Druga sprawa, to jest jak ochronić polski rynek przed negatywnymi skutkami liberalizacji handlu. Chcę podkreślić, że nie ustaję w wysiłkach, żeby zabezpieczyć interesy polskich rolników” – kontynuował.

Sójka, już w Sejmie, upomniała się o swoje przeprosiny. Posłowie PiS skandowali do marszałka: „przeproś”. Ten odpowiedział: „Zobowiązałem się, że w publiczny sposób przeproszę panią poseł i niniejszym panią poseł za to przepraszam. Chcę, żeby miała pani świadomość, że jeżeli nasi funkcjonariusze, nasi urzędnicy popełniają błędy nie może to kłaść się na wizerunku osób, które powinny w tej sytuacji być poza podejrzeniem. Prezydium Sejmu podjęło dzisiaj uchwałę o wycofaniu kary finansowej w odniesieniu do pani. Każdy z państwo, kto brał udział w tych zajściach i zechce odwołać się od decyzji Prezydium Sejmu zostanie zapoznany z całym materiałem z kamer oraz relacji”.

Zwrócił się też do posłów prawej strony: „Co do niektórych państwa posłów muszę powiedzieć, że po analizie materiału czekam na powołanie w Sejmie zespołu ds. walki wręcz, bo niektórzy z państwa dysponują naprawdę wysokimi kompetencjami jeśli chodzi o zakładanie tzw. nelsona, dźwigni nadgarstkowej, szarpania i popychania”.

Harmonogram pierwszego dnia obrad

Szóste posiedzenie Sejmu potrwa dwa dni. W harmonogramie pierwszego dnia znalazły się następujące punkty:

godz. 10:00–10:30 – głosowania, w tym: zmiany w składach osobowych komisji sejmowych,

godz. 10:30–13:00 – sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (druki nr 199), (pięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów i trzyminutowe oświadczenie w imieniu koła),

godz. 13:00–15:30 – informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2022 r. wraz ze sprawozdaniem Komisji (druki nr 169 i 182), (dziesięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów i pięciominutowe oświadczenie w imieniu koła),

godz. 15:30–17:30 – sprawozdanie ministra sportu i turystyki z realizacji ustawy z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym za okres od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2023 r. wraz ze stanowiskiem komisji (druki nr 168 i 189), (dziesięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów i pięciominutowe oświadczenie w imieniu koła),

godz. 17:30–18:30 – ew. oświadczenia poselskie.

Ozdoba do Hołowni: Czy czuje się pan kretynem?

Poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba zapytał Szymona Hołownię: „Panie marszałku, czy czuje się pan kretynem, debilem, idiotą jak pisał Pablo Morales, który miał być opłacany przez Donalda Tuska w ramach faktur”. Chodzi o sprawę ujawnioną przez Wirtualną Polskę – PO miała zapłacić 305 tys. zł przez 8 ostatnich lat przedsiębiorcy, który promował w internecie polityków Platformy i atakował jej konkurentów, szczególnie Hołownię. „Miał być pan płaczkiem, pajacem i różne inne epitety padały. Jestem oburzony, że oblicze tak ważnej izby było obrażane przez koalicjanta, który chyba jeszcze jest na nartach” – dodał Ozdoba.

Hołownia odpowiedział: „Panie pośle, uważam, że wydawanie 300 tys. zł na coś, co państwo robią za darmo to jest duża niegospodarność. Ja mam dystans do siebie i całej przemocy, która wylewa się w internecie i nie powinna wylewać się na tej izbie”.