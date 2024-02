„Mam dobre wiadomości”. Ursula von der Leyen ogłosiła odblokowanie pieniędzy z KPO

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w Warszawie odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, na które Polska czekała od maja 2021 r.

„Wspólnie będziemy chronić praworządność w całej Europie. Cieszę się z planu działania, jaki zaprezentował rząd. To silne oświadczenie. To jasna mapa drogowa dla Polski” – powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen w Warszawie. „Mam dobre wiadomości” – dodała. „W przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich, które zostały zablokowane dla Polski. Te decyzje uwolnią do 137 mld euro pochodzących z funduszu Next Generation i polityki spójności. Zostanie to zagwarantowane poprzez urząd prokuratura europejskiego. Jest to wspaniała wiadomość dla Europy i dla Polski, to wasze osiągnięcie”.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjechała do Polski z premierem Belgii Alexandrem De Croo (Belgia przewodniczy obecnie Radzie Europy). Oboje biorą udział w trójstronnym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. O tym, że von der Leyen ogłosi odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, Tusk mówił w czwartek. Na fundusze Polska czekała od maja 2021 r.

Przewodnicząca KE: Europa wspiera polskich rolników

Ale w piątek, w przeddzień drugiej rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie, poruszono więcej tematów. „Mówiliśmy także o sytuacji rolników”, powiedziała von der Leyen. „Bardzo podziwiam ciężką pracę wykonywaną przez rolników, abyśmy mogli się cieszyć zdrowym jedzeniem na naszych stołach. Stawiają czoła wielu wyzwaniom i martwią się o swoją przyszłość i jest to uzasadnione. Dlatego wsłuchujemy się i działamy. Europa już wspiera polskich rolników, oferując 22 mld euro poprzez wspólną politykę rolną” – mówiła przewodnicząca KE. Dodała też, że do rolników trafi kolejne 1,4 mld euro.

Szefowa KE zapowiedziała również zmiany w umowie o transporcie między Polską a Ukrainą. „Wzięliśmy w pełni pod uwagę wasze obawy. Dziś eksport z Ukrainy poprzez Morze Czarne został zwiększony i dobrze, bo odciąża to granice lądowe. Teraz powinniśmy skupić się na wspieraniu Ukrainy i odbudowywaniu jej eksportu dla całego świata” – wyjaśniła. Jednocześnie dodała, że Ukraina będzie wspierana przez Europę w wojnie z Rosją tak długo, jak będzie tego potrzebować.