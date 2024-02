Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Skąd ten bunt rolników; jaka naprawdę jest kondycja Jarosława Kaczyńskiego; ile wybojów czeka Rafała Trzaskowskiego na drodze do prezydentury RP; jak wysokie emerytury będziemy dostawać i dlaczego tak niskie; dramat Tomasza Komendy; o co chodzi w sporze o SUV-y. To tylko wybrane tematy z najnowszej „Polityki”, serdecznie zapraszam do lektury całego numeru.

W najnowszej „Polityce” proponujemy wiele aktualnych, interesujących tematów z wielu dziedzin, między innymi: • Skąd ten bunt wsi, blokady dróg i granicy z Ukrainą, o co chodzi protestującym rolnikom w Polsce, ale także w Europie, kto o co walczy, a kto kogo rozgrywa – o tym w naszym okładkowym, obszernym tekście autorstwa Joanny Solskiej, Edwina Bendyka i Tomasza Bieleckiego. • Rafał Trzaskowski stoi przed najważniejszymi miesiącami w swojej politycznej karierze; czy po przedłużeniu prezydentury warszawskiej stanie do walki o funkcję głowy państwa, czy jest już pewnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Pałacu Prezydenckiego, czy są tu jeszcze możliwe jakieś niespodzianki – pisze Rafał Kalukin. • Czy Jarosław Kaczyński, który właśnie wycofał się z deklaracji o ustąpieniu w przyszłym roku z fotela prezesa PiS, zachowa swój prestiż, wpływy i posłuch w ugrupowaniu, jaka jest kondycja partii, co się tam mówi, jakie są nastroje działaczy – wyjaśnia Wojciech Szacki. • Wiele się mówi o sprawcach przestępstw zgwałcenia, ale co z ofiarami, wśród których są osoby LGBT, jak wygląda tu praktyka wymiaru sprawiedliwości, zachowania policji, opieka nad poszkodowanymi – o tym w tekście Ewy Siedleckiej.