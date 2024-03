Żeby za bardzo nie fikał

Każdy z wyjątkiem prezydenta Andrzeja Dudy chce dziś wiedzieć, czy był podsłuchiwany przez system Pegasus, żeby móc się na tę okoliczność przygotować.

Dzięki rozmowom podsłuchiwanego Pegasusem Daniela Obajtka dowiadujemy się, jak niebezpieczne jest bycie prezesem narodowego czempiona. Panuje przekonanie, że to zajęcie spokojne i przyjemne, polegające na kupowaniu po zaniżonej cenie atrakcyjnych działek, apartamentów i pałaców, tymczasem w jednym z nagrań Obajtek skarży się, że chcą go zaj..., tak jak wcześniej „zaj... Surówkę, zaj... Kurskiego”, w odpowiedzi na co zmuszony jest „przekuć to w drugą stronę”, zrobić wszystko, żeby tamci mu nie zaj... i zaj... tamtym; konkretnie chodzi o Sasina, „żeby go krew zalała” i „żeby nie miał zaczepienia do mojej osoby”.

Z ujawnionych nagrań nie dowiadujemy się, czy Obajtek już zaj... Sasinowi i co Sasin na to. Nie wiemy również, komu jeszcze ten ambitny menedżer planował zaj..., żeby ten ktoś stracił zaczepienie do jego osoby i żeby zapewnić Orlenowi pozycję kluczowego gracza na rynku paliw. Obstawiam, że następni w kolejce mogli być Saudyjczycy z Saudi Aramco, zwłaszcza po tym, jak wyszło na jaw wsparcie, którego niekryjący się ze swoim katolicyzmem Obajtek udzielił zagrożonemu zarazą Watykanowi, wysyłając tam tira płynu dezynfekcyjnego i kilka ton maseczek.

Nie wiem, na ile zapewnieniom Kamińskiego można wierzyć, ale zgadzam się z Czarneckim, że po takiej deklaracji można mu uwierzyć trzy razy bardziej, niż gdyby powiedział jedynie „kłamstwo” lub „kłamstwo, kłamstwo”, co moim zdaniem mogłoby znaczyć, że jednak jest trochę prawdą, prawdą, że Czarnecki był podsłuchiwany, a w każdym razie nie jest prawdą, że nie mógł być w ogóle niepodsłuchiwany.