Kaczyński stał się ofiarą własnej samodzielności. Czytamy prawicowe media

W wywiadzie udzielonym „Sieciom” prezes Kaczyński, odnosząc się do rolniczych protestów, oznajmił: „Na pewno chwieje się Zielony Ład, ten akt ideologicznego szaleństwa, duszący, degradujący europejską i polską gospodarkę”. Szef „Do Rzeczy” Paweł Lisicki przypomina w swoim komentarzu, co prezes mówił w maju 2021 r.: „»Odrzucenie Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie i innego rodzaju kłopoty. To plan, w którym warto uczestniczyć nawet za pewną cenę«. W ten sposób wyraził poparcie dla decyzji premiera [Morawieckiego], który się pod Zielonym Ładem podpisał”. Zatem nie przywiązujmy się do opinii prezesa, tak szybko odchodzą…

W rozmowie z Janem Wróblem („DGP. Magazyn na Weekend”) prof. Andrzej Nowak mówi o prezesie PiS: „Oceniam bardzo wysoko jego patriotyzm, intelekt i zdolność organizowania partii, bez czego nie da się prowadzić skutecznej polityki w systemie demokratycznym. Jednocześnie dostrzegam w jego działaniu tendencje, które ujawniły się w ostatnich latach – uznawania, że partia jest jego własnością, a interes partii jest najważniejszy w Rzeczpospolitej. (…) A więc nawet jeżeli w państwie miałoby się dziać gorzej, ale ostatecznie moja partia da mi okazję do wcielenia w życie moich decyzji – to dobrze. Cóż, ta mentalność nie odpowiada mi”. Nie panu jednemu, tyle że pan tę mentalność przez wiele lat popierał.

Straszliwy dylemat prawicy podsumowuje w „Do Rzeczy” Rafał Ziemkiewicz: „Z Kaczyńskim PiS nie jest w stanie wygrać. Bez niego – prawdopodobnie się rozpadnie. Przegrywając kolejne wybory, również się rozpadnie, także z Kaczyńskim. Jedyną osobą władną rozwiązać tę kwadraturę koła jest Kaczyński, ale w tej obecnej sytuacji nie może zrobić ruchu ani w tę, ani we w tę.