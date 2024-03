Po co czytać lektury?

Nie wiadomo, kto ma rację, ale przydać się może każdy, dlatego warto zmuszać się do ich czytania. We fragmentach lub w całości, na głos lub po cichu, w klasie lub w domu – to sprawa drugorzędna.

Czy nie można by dzieciom w szkole dać wreszcie coś przyjemnego do czytania? – sąsiadka włączyła mnie do ogólnonarodowej debaty. – Przyjemność z czytania lektur to nie jest główny cel lekcji polskiego – odpowiedziałem, powstrzymując irytację. – Ciekawe, że nikt nie oczekuje przyjemności z uczenia się trygonometrii – dodałem sarkastycznie. – Czyli, według pana, w szkole trzeba cierpieć – odparła drwiąco. – Nic podobnego! – zaprotestowałem. – Nauczyciel powinien robić wszystko, żeby uczniowie doznawali w szkole nieustannej przyjemności. Ale jest to przyjemność poznania. Pojawia się, kiedy potrafimy samodzielnie rozwiązać problem. Na przykład gdy znajdzie pani wspólny mianownik albo odkryje, że wiersz o kocie nie jest o kocie, tylko o kobiecie, której zmarł ukochany mężczyzna. Wówczas umysł popada w stan swoistej euforii. Szkoła powinna uzależniać nas od tej przyjemności na całe życie – tłumaczyłem zawzięcie. – Jak ktoś mówi „powinna”, to najczęściej nie wie, jak to zrobić – ucięła moją perorę sąsiadka. Od kilku lat przeprowadzam pewien eksperyment. Zapraszam studentów, z którymi rozpoczynam zajęcia, a czasem publiczność, dla której prowadzę wykład poza uniwersytetem, do gry w „Sodomę i Gomorę”. Tytuł nawiązuje do znanego z Biblii epizodu, w którym Abraham próbuje powstrzymać zniszczenie tytułowych dwóch miast, negocjując z Bogiem minimalną liczbę dobrych ludzi, jaką trzeba w nich znaleźć, aby zapobiec zagładzie. Abraham zaczyna licytować od pięćdziesięciu sprawiedliwych, kończy na dziesięciu, ale nawet tylu tam nie ma i miasta razem z mieszkańcami zostają przez Boga spalone. Moja wersja negocjacji jest dużo bardziej przyjazna, ewentualne nieprzyjemne konsekwencje mogą zaś dotknąć tylko mnie.