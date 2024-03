Ważna wskazówka dla nowej władzy. Czytamy prawicowe media

O szansach kandydatów na prezydenta Warszawy mówi politolog prof. Antoni Dudek („Angora”): „[Tobiasz] Bocheński to spadochroniarz, który, moim zdaniem, uzyska słabszy wynik niż w poprzednich wyborach uzyskał Patryk Jaki. Katastrofą dla PiS byłoby, gdyby Bocheński uzyskał gorszy wynik od kandydatki lewicy Magdaleny Biejat. Myślę, że lepszym wyjściem niż kandydatura Bocheńskiego byłoby wystawienie kogoś spoza partii, o dużym dorobku i konserwatywnych poglądach”. Łatwo powiedzieć, tylko skąd wziąć takiego orła.

Socjolog prof. Jarosław Flis o zmianach społecznych identyfikacji („Tygodnik Solidarność”): „W 2015 r. wyborcy określający swoje poglądy jako prawicowo-solidarne przewyższali lewicowo-liberalnych liczebnością 3:1, w 2023 r. było to już tylko 1:1. PiS nie tylko stracił poparcie społeczeństwa, ale i zniechęcił do tego, co werbalnie propagował – i to w sposób znaczący. (…) Zjednoczona Prawica nie przywróciła szacunku dla tradycyjnych wartości, lecz spowodowała jego zmniejszenie. (...) Przejęcie władzy przez PiS i utrata władzy przez to ugrupowanie wskazują, że jesteśmy skazani na jakąś równowagę”. Ważna wskazówka dla nowej władzy: nie huśtać społeczeństwem, żeby nie dostało mdłości.

Roman Kurkiewicz („Przegląd”) o Andrzeju Dudzie: „W ostatnich tygodniach prezydent podzielił się, z imponującą autokrytycznością, przemyśleniami na temat swej przyszłości publicznej i zawodowej. Zapewnił, że może po zakończeniu kadencji, »mając dwie zdrowe ręce, pracować fizycznie«. Niestety, dziennikarze nie dopytali, na jakim odcinku prac fizycznych doktor prawa, w przyszłości (nieodległej) były prezydent dużego europejskiego kraju, wyobraża sobie zatrudnienie”.