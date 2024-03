Mariusz Janicki poleca świąteczny numer „Polityki”

Jaka jest polska gościnność; wywiad z autorem książki „Bóg umarł”; pojedynek Tusk–Kaczyński; o milionerach z sejmików za rządów PiS; gdzie i za ile można kupić grób; co dalej z Trzecią Drogą; nowa elita Putina. To daleko nie wszystkie pozycje ze świątecznego numeru „Polityki”, zapraszamy do przeczytania całości.

Proponujemy Państwu specjalne, świąteczne wydanie „Polityki”, pogrubione do 124 stron, zawierające wiele aktualnych, różnorodnych tematów pod różne gusta i zainteresowania. W numerze znajdziecie Państwo między innymi: • Co to znaczy dzisiaj gościnność, która uchodzi za cechę narodową Polaków, w czym się przejawia, jak się sprawdzamy w roli gospodarzy i gości rozmaitych rodzinnych i towarzyskich wydarzeń – o tym wszystkim pisze w obszernym artykule Ewa Wilk. • O postępującej laicyzacji społeczeństw, obojętności religijnej, źródłach i skutkach odchodzenia od wiary mówi dr Michał Jędrzejek, autor książki „Bóg umarł” – wywiad przeprowadziła Joanna Podgórska. • Jak żyć w epoce przedwojennej, czyli wszystko o polskich schronach, ile ich jest, dla ilu by wystarczyło, co robi państwo w tej sprawie, co samorządy, w jaki sposób obywatele samodzielnie próbują się zabezpieczyć przed skutkami ewentualnej wojny – pisze Juliusz Ćwieluch. • Jaki jest stan meczu Tusk–Kaczyński, kto w nadchodzącym czasie zdobędzie polityczną i psychologiczną przewagę, czy kontratak PiS ma szanse powodzenia, czy rządząca koalicja utrzyma jedność – analizuje Mariusz Janicki. • Co dalej z Trzecią Drogą, jak dogaduje się Polska 2025 z PSL, a jak te dwie partie z Koalicją Obywatelską. Na ile sprawa aborcji wpłynęła na pozycję TD – sprawę opisują Anna Dąbrowska i Wojciech Szacki. • Anne Applebaum i Radosław Sikorski, wpływowa superpara polityki, dyplomacji i dziennikarstwa – o tym niecodziennym związku pisze Marek Ostrowski. • Milionerzy z sejmików – Anna Dąbrowska i Bianka Mikołajewska ujawniają, ile zarobili radni związani z poprzednią władzą w państwowych spółkach i instytucjach.