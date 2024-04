Jak głosować w wyborach samorządowych 2024. Instrukcja krok po kroku

Już 7 kwietnia – w najbliższą niedzielę – odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych 2024. Tłumaczymy, jak będą przebiegać, ile dostaniemy kart do głosowania i jak oddać głos, by go nie zmarnować.

W zaplanowanych na 7 i 21 kwietnia 2024 r. wyborach samorządowych wybierzemy członków rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W wielu gminach w Polsce wybory potrwają jeden dzień, ale tam, gdzie w pierwszej turze (7 kwietnia) nie zostanie wyłoniony wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wymagana będzie druga tura głosowania (21 kwietnia). Lokale wyborcze będą otwarte dla głosujących od 7:00 do 21:00. Jak głosować krok po kroku. Ile dostaniemy kart? Wyborcy w większości gmin będą mogli oddać cztery głosy – po jednym na radnych: gminy,

powiatu,

województwa, oraz jeden na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Mieszkańcy miast na prawach powiatu otrzymają tylko trzy karty, ponieważ wybierają wyłącznie radę miejską i prezydenta miasta (nie ma odrębnych organów gminy i powiatu) oraz radnych do sejmiku wojewódzkiego. Mieszkańcy Warszawy głosują dodatkowo na radnych dzielnic. Jak podała PKW, w wyborach samorządowych 2024 na blisko 47 tys. urzędów wystartują łącznie 187 323 osoby (nie licząc kandydatów do rad dzielnic m.st. Warszawy), ale w 412 polskich gminach zarejestrowano tylko po jednym kandydacie na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wybory w tych miejscach odbędą się mimo to, a głosujący będą mogli zagłosować „za” lub „przeciw” zgłoszonej kandydaturze. Jeśli kandydat uzyska ponad połowę głosów na „tak”, zostanie wójtem, burmistrzem lub prezydentem, w przeciwnym wypadku włodarza wybierze nowo wybrana rada gminy, powiatu lub miasta w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Jak oddać głos? Karty do głosowania Wybór wójta, burmistrza lub prezydenta miasta Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zawiera nazwiska kandydatów na różowym tle. Pod każdym nazwiskiem znajdziemy skrót nazwy komitetu wyborczego kandydata, a czasem symbol graficzny komitetu, o ile komitet ma taki symbol.

Głosujemy, stawiając znak „x” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Znak „x” to co najmniej 2 linie przecinające się w obrębie kratki. Instrukcja głosowania znajduje się na dole karty. Gdy jest tylko jeden kandydat Na karcie do głosowania może być również nazwisko tylko jednego kandydata, np. gdy drugi kandydat wycofa swoją kandydaturę albo utraci prawo wyborcze. W takiej sytuacji głosujemy, stawiając znak „x” w kratce oznaczonej słowem „tak” – jeżeli jesteśmy za wyborem kandydata, albo w kratce oznaczonej słowem „nie” – jeżeli jesteś przeciw temu wyborowi.

W przypadku postawienia znaku „x” w obu kratkach albo niepostawienia go w ogóle głos będzie nieważny. Jeżeli jedyny kandydat nie uzyska więcej niż połowy ważnych głosów na „tak”, wójta burmistrza lub prezydenta wybierze rada gminy. Głosowanie na radnych gminy do 20 tys. mieszkańców Podobnie będzie wyglądała karta do głosowania w wyborach do rady gminy do 20 tys. mieszkańców, ale tu nazwiska kandydatów będą na szarym tle. Głosujemy, stawiając znak „x” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Głosowanie na radnych gminy powyżej 20 tys. mieszkańców Karta w wyborach do rady gminy powyżej 20 tys. mieszkańców ma inny układ. By oddać głos, należy znaleźć listę kandydatów, na którą chcesz zagłosować, i postawić znak „x” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata – wyłącznie na tej liście. Jeżeli postawimy znak „x” na więcej niż jednej liście kandydatów, nasz głos będzie nieważny.

Głosowanie na radnych do rady powiatu Karta do głosowania w wyborach do rady powiatu zawiera nazwiska kandydatów na żółtym tle. Należy znaleźć listę kandydatów, na którą chcesz zagłosować, i oddaj swój głos, stawiając znak „x” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata wyłącznie na tej liście.

Głosowanie na radnych sejmiku województwa Podobne zasady głosowania obowiązują w wyborach do sejmiku województwa. Wybieramy listę z nazwiskami kandydatów na niebieskim tle, a następnie kandydata, na którego chcemy zagłosować.