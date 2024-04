Przejmująca kampania przed eurowyborami. List do młodych: „Brońcie demokracji, słuchajcie się nawzajem”

„Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za Ciebie” – to przesłanie specjalnej profrekwencyjnej kampanii przygotowanej przez Unię Europejską na nieco ponad miesiąc przed wyborami do europarlamentu. Jej premiera odbyła się w całej Europie w poniedziałek 29 kwietnia.

Od 6 do 9 czerwca będą odbywały się w Europie wybory, w których mieszkańcy każdego kraju UE wybiorą przedstawicieli na pięcioletnią kadencję w Parlamencie Europejskim. W Polsce głosować będziemy 9 czerwca.

Razem wybierzemy 720 europosłanek i europosłów – o 15 więcej niż poprzednio (to efekt brexitu). Nad Wisłą wybranych zostanie ich 53.

Jak w każdych wyborach niezwykle ważna będzie frekwencja, o czym mogliśmy się przekonać w Polsce 15 października, gdy niespodziewany zryw, zwłaszcza młodych wyborczyń i wyborców, doprowadził do zmiany rządzących ugrupowań.

W trosce o jak największy udział Europejczyków w nadchodzącej elekcji Unia rozpoczęła w poniedziałek kampanię, która ma nas skłonić do stawienia się przy urnach podczas wyborów.

Głosuj. Wolność i demokracja nie są dane na zawsze

„Demokracja nie jest dana raz na zawsze, musisz ją wspierać i chronić” – mówi starszy mężczyzna do swojego wnuka. I tak właśnie – jako swoisty list do młodych – skonstruowany jest ten unijny klip, w którym starsi opowiadają najpierw swoim potomkom historię życia. To m.in. dzieje rodzin więźniów KL Auschwitz-Birkenau, uczestników studenckich protestów czy świadków obalenia muru berlińskiego, który dzielił wolny świat od komunistycznego reżimu aż do 1989 r.

„Droga Suzanne, moja kochana. Urodziłem się, kiedy świat dookoła płonął. Coś takiego ma ogromny wpływ na dalsze życie. Na szczęście ty już żyjesz w czasie pokoju i dobrobytu”. „Cieszę się, że jesteś, kim jesteś. I kocham cię za to. Pamiętaj, że nie zawsze była wolność i demokracja. I że możemy je bardzo szybko stracić”. „Musisz o nią walczyć i uważać na to, co jej grozi”. „Niech żyje demokracja, słuchajcie się nawzajem”. Takimi słowami starsi Europejczycy zwracają się w nagraniu do młodszych, do swoich najbliższych, by przekonać ich, że powinni głosować, żeby nikt nie zdecydował za nich o ich przyszłości”.

Spot trwa cztery minuty, przekaz kampanii jest jasny: „Demokracja to cenny dar. Otrzymaliśmy go od poprzednich pokoleń. Nasi przodkowie aspirowali do niej i walczyli o nią. Teraz musimy ją utrzymać, wzmocnić i przekazać przyszłym pokoleniom. Najlepszym sposobem na to jest udział w wyborach. Im więcej osób głosuje, tym silniejsza jest demokracja. 9 czerwca 2024 r. wykorzystaj swój głos. Inaczej inni zdecydują za ciebie” – czytamy na stronie Parlamentu Europejskiego.

Wyzwania dla Europy

Jesus Carmona, szef mediów Parlamentu Europejskiego, przyznał podczas niedawnego spotkania z polskimi dziennikarzami, że ostatnie badania wskazują na duże zainteresowanie Europejczyków wyborami. „Mam nadzieję, że nasza akcja, dzięki której chcemy przyczynić się do podwyższenia frekwencji w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, przyniesie efekt” – dodał. Tłumaczył, że według badań jeszcze kilka lat temu najważniejsza dla wyborców była gospodarka czy fundusze, a dziś ich troska przesunęła się w stronę europejskich wartości, demokracji i tego, jak ich bronić w dzisiejszym świecie, który dopada globalny kryzys, a u granic Unii trwa wojna.

Podczas ubiegłotygodniowych strasburskich uroczystości z okazji 20-lecia największego rozszerzenia UE (w tym o Polskę) wszyscy urzędnicy i politycy podkreślali, że największymi wyzwaniami minionej kadencji był wybuch pandemii koronawirusa, a potem oczywiście rosyjska agresja na Ukrainę. W kolejnej będzie to przede wszystkim wojna w Ukrainie oraz m.in. grożąca nam katastrofa klimatyczna. A to, jak sobie z tym poradzimy, będzie zależeć m.in. od wyników zbliżających się wyborów, a w konsekwencji od składu i politycznej siły Parlamentu Europejskiego.

„W przypadku polskich obywateli wyniki plasują się ponad europejską średnią. 63 proc. Polek i Polaków twierdzi, że są zainteresowani głosowaniem w wyborach, co stanowi wzrost o 11 pkt proc. w porównaniu z lutym/marcem 2019 r. Jak również 70 proc. twierdzi, że jest prawdopodobne, że zagłosuje, co stanowi wzrost o 18 pkt proc. w porównaniu z lutym/marcem 2019 r.” – czytamy w najnowszym raporcie dotyczącym Eurobarometru. Niemal wszyscy polscy politycy kończący właśnie kadencję w europarlamencie, którzy spotkali się z polskimi dziennikarzami, podkreślali jednak, jak ważne jest skuteczne dotarcie, zwłaszcza do młodych, z informacją o wyborach i ich znaczeniu dla przyszłości Europy.