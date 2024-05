Zaległe lekcje po deformie Zalewskiej i wypaczeniach Czarnka. Ministra Barbara Nowacka dla „Polityki”

Rozmowa z ministrą edukacji narodowej Barbarą Nowacką (Koalicja Obywatelska) o wyborach, rekonstrukcji rządu, wielkiej reformie edukacji i o tym, czego ma uczyć nowa szkoła.

JOANNA CIEŚLA, ŁUKASZ LIPIŃSKI: – Rozmawiamy po wyborach samorządowych, a przed europejskimi. Jest pani zadowolona z wyniku KO? Oczekiwania były wyższe.

BARBARA NOWACKA: – Jestem zadowolona. Oczywiście w pewnym momencie oczekiwania były inne, ale patrząc na realia, to dobry wynik. Od 2018 r. przejęliśmy kilka sejmików, mimo że tegoroczne wybory wzbudziły wyjątkowo mało emocji. Nasi wyborcy wiedzą, że wygraliśmy 15 października, i teraz są już spokojniejsi. W drugiej turze wyborów została postawiona kropka nad „i”. Kandydaci KO dołączyli do grona zwycięzców z pierwszej tury i też wygrali te wybory, m.in. w Krakowie i Poznaniu.

Mam jeszcze jeden powód do satysfakcji. W ubiegłym roku stawialiśmy bardzo duży nacisk na aktywizację kobiet, prowadziłyśmy z Agnieszką Pomaską kampanię „Kobiety na wybory”. I te dziewczyny teraz wypracowały mandaty w sejmikach, radach miast, gmin. Wyborcy głosowali na kobiety, bo kandydatki były gotowe, kompetentne, co dało świetny rezultat. Teraz będą prowadziły politykę na rzecz innych kobiet.

Wasi wyborcy w dużej części zostali jednak w domu. Dlaczego? Mogło wam zaszkodzić rozliczenie „100 konkretów na 100 dni”? Obiecywanie zmian w 100 dni to był błąd?

W wyborach samorządowych trudniej jest zagłosować w innym miejscu, niż jest się zameldowanym. Dlatego wielu, szczególnie młodych, ludzi nie poszło do urn.

Co do „100 konkretów” przypomnę, że fundamentalna rzecz, czyli pieniądze z KPO, zostały „dowiezione” znacznie szybciej niż w 100 dni. To gigantyczna zmiana finansowa dla Polski. Ministerstwo Edukacji Narodowej ze „100 konkretów” może rozliczać się z podniesioną głową. W moim resorcie większość konkretów zrealizowaliśmy, nad częścią od miesięcy pracujemy.