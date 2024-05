Szef MSWiA w Sejmie o pożarach, zmarła Alice Munro. 5 ważnych tematów, o których warto dziś wiedzieć

Zamieszki w Gruzji po przyjęciu kontrowersyjnej ustawy, posłowie wysłuchają informacji szefa MSWiA o serii pożarów, pakt migracyjny podpisany mimo sprzeciwu Polski, anestezjolodzy piszą do Bodnara ws. ukraińskiego lekarza, zmarła kanadyjska pisarka, noblistka Alice Munro.

1. Zamieszki w Gruzji po przyjęciu kontrowersyjnej ustawy

Trwające od długiego czasu protesty w stolicy Gruzji nasiliły się po podpisaniu tzw. ustawy przeciwko zagranicznym agentom wpływu, w kulminacyjnym momencie gromadząc na ulicach Tiblisi ponad 200 tys. osób. Media informują o kolejnej fali zatrzymań przez gruzińskie służby. Mimo to premier Irakli Kobachidze twierdzi, że wprowadzenia nowego prawa chce większość obywateli.

Projekt rządzącego ugrupowania Gruzińskie Marzenie został przyjęty w trzecim czytaniu we wtorek późnym popołudniem. Za jego przyjęciem głosowało 84 posłów, 30 było przeciw. Zakłada on uznanie setek organizacji medialnych i instytucji pozarządowych za tzw. zagranicznych agentów wpływu, których działalność na terenie Gruzji musi być mocno regulowana, bo może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Każdy podmiot, którego wpływy, w tym granty na działalność obywatelską, pochodzą w co najmniej 20 proc. ze źródła zagranicznego, musi zostać zarejestrowany przez rząd w Tbilisi jako instytucja „służąca realizacji celów obcego państwa”. To zbliża Gruzję do autorytaryzmu, a odsuwa od Unii Europejskiej, w której chce być większość Gruzinów, przekonuje opozycja.

Projekt zawetuje zapewne liberalna prezydent Salome Zurabiszwili, partia Kobachidzego ma jednak większość, by odrzucić jej weto.

2. Szef MSWiA w Sejmie o serii pożarów w Polsce

Sejm, który wznawia dziś obrady, zajmie się rządowym projektem zmian w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy i projektem ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Posłowie wysłuchają także informacji szefa MSWiA o działaniach w celu wyjaśnienia przyczyn wybuchów pożarów, jakie miały miejsce w różnych miejscach w kraju w ostatnich dniach.

Chodzi o pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich, kilka pożarów w Warszawie, w tym dramatyczny pożar hali targowej Marywilska 44, pożary m.in. w Grodzisku Mazowieckim i Bytomiu czy wybuch w szkole pożarniczej w Poznaniu.

Prezydent Andrzej Duda powiedział wczoraj, że trudno nie mieć podejrzeń, że pożary mogą nie mieć charakteru przypadkowego oraz że może być to próba destabilizacji sytuacji w Polsce. Ekspert ds. bezpieczeństwa w rozmowie z Katarzyną Kaczorowską nie rozstrzyga tej kwestii, ale przypomina niedawne ostrzeżenia NATO przed rosyjską dywersją i zamachami. „W takim kontekście wydarzenia ostatnich dni są niepokojące i rzeczywiście nie można wykluczyć działań wywrotowych prowadzonych przez aktywa, które stosują klasyczną technikę rosyjskich służb” – mówi prof. dr hab. Artur Gruszczak, kierownik katedry bezpieczeństwa narodowego INPiSM UJ.

3. Pakt migracyjny podpisany mimo sprzeciwu Polski

Polska nie przyjmie uchodźców w ramach unijnego paktu migracyjnego, przekonuje Donald Tusk, a przyjęte właśnie przez Radę Unii Europejskiej – mimo sprzeciwu Polski i Węgier – przepisy są dla nas korzystne. „Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego, nie będziemy za nic płacić, nie będziemy musieli przyjmować żadnych migrantów z innych kierunków, Unia Europejska nie narzuci nam żadnych kwot migrantów, natomiast Polska będzie skutecznie egzekwowała wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym setki tysięcy migrantów – mówi premier.

4. Anestezjolodzy piszą do Bodnara ws. ukraińskiego lekarza

Wbrew oczekiwaniom środowiska medycznego sąd w Gorzowie Wielkopolskim utrzymał areszt dla Andrija K., 27-letniego rezydenta miejscowego szpitala, któremu gorzowska prokuratura zarzuca zabicie pacjenta. Odmawia też jakichkolwiek informacji o sprawie

9 stycznia u 86-latka, któremu po zatorze tętnicy krezkowej górnej usunięto jelito cienkie, Andrij K. stwierdził zatrzymanie krążenia i zanik tętna na tętnicach obwodowych, brak reakcji źrenic na światło, brak odruchu tchawic. Pacjenta przy życiu podtrzymywała tylko aparatura, którą K. odłączył – ustaliła powołana przez zarząd szpitala komisja, której przewodniczył prof. Maciej Żukowski, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Według komisji resuscytacja „nosiłaby znamiona uporczywej terapii”, K. nie popełnił więc błędu w sztuce medycznej.

– Ta sprawa to tragedia zmarłego i jego bliskich, ale także młodego lekarza i całej polskiej medycyny, bo zarzut zabójstwa i areszt są tak dalece nieadekwatne, że mogą wywołać efekt mrożący – komentuje prof. Radosław Owczuk z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W poniedziałek 13 maja wieczorem w internecie opublikowano list otwarty do prokuratura generalnego. Lekarze ze środowiska polskich anestezjologów piszą, że informacje o aresztowaniu i postawieniu zarzutu zabójstwa lekarzowi z Gorzowa przyjęli z niedowierzaniem, oburzeniem i rozgoryczeniem, domagają się też większej jawności i zwolnienia obwinionego lekarza z aresztu.

Sprawę po raz pierwszy opisała „Polityka” w tekście pt. „Ukraiński lekarz z zarzutem zabójstwa. Co się zdarzyło w gorzowskim szpitalu?”.

5. Zmarła kanadyjska pisarka Alice Munro

W wieku 92 lat zmarła Alice Munro, kanadyjska prozaiczka, laureatka literackiej Nagrody Nobla z 2013 r., uznawana powszechnie za „mistrzynię krótkiej formy literackiej”. Po polsku możemy czytać m.in. jej „Taniec szczęśliwych cieni”, „Kocha, lubi, szanuje...”, „Uciekinierka”, „Widok z Castle Rock” czy „Zbyt wiele szczęścia”.

„Tworzyła subtelną prozę psychologiczną, badającą nastroje, motywacje, niespełnienia – życie wewnętrze bohaterów, przede wszystkim kobiet. Fantastycznie portretowała kobiety, widać to we wszystkich zbiorach, choćby w »Zbyt wiele szczęścia«, »Uciekinierce« czy »Kocha, lubi, szanuje...«. Jej opowiadania bywały brutalne, bo też ten świat – kanadyjska prowincja lat 40. i 50. – była pełna przemocy, biedy, agresji często skierowanej wobec kobiet – pisze o prozie Munro, żegnając ją na naszych łamach, Justyna Sobolewska.

Alice Ann Munro zmarła 13 maja 2024 r., chorowała na demencję.