Kaczyński przed komisją śledczą. "Wybory korespondencyjne były bezpieczne, możliwe i legalne"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiada na pytania komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych. „Jeśli chodzi o kogoś, kto byłby wyznaczony, żeby nadzorować te wybory, to ja nie mam takiej wiedzy, ale nie wykluczam, że ktoś taki był". Szef PiS nie zna również opinii ministra zdrowia, nie zgadza się z szefem PKW i wiele nie pamięta.

Według świadka organizacja wyborów korespondencyjnych była bezpieczna z perspektywy zdrowotnej. Szef Jarosław Kaczyński potwierdził również, że jego zdaniem takie rozwiązanie byłoby legalne i możliwe.

– Przepisy o ochronie danych osobowych są przepisami niższymi rangą niż przepisy konstytucyjne. To były różne działania, żeby te wybory się nie odbyły – odpowiedział na pytanie o udostępnianie danych wyborców gminom przez Pocztę Polską.

Po raz kolejny usłyszeliśmy o „obstrukcji Platformy Obywatelskiej i chęci unikania bardzo dużej klęski”. Szef PiS został zapytany o opinie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz wicepremiera Jarosława Gowina, którzy mieli być przeciwni organizacji głosowania. – Opinii Szumowskiego nie znam. W przypadku Gowina sytuacja jest skomplikowana. On w pewnym momencie zaczął wysnuwać absurdalną konstytucyjnie koncepcję, żeby wybory zostały odłożone, a kadencja prezydenta przedłużona o dwa lata.

– Technicznie za organizację wyborów odpowiadał rząd, a więc i premier Mateusz Morawiecki. Duże znaczenie miał też szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i osoby z obsługi prawnej – przyznał również Kaczyński.

„Nie wiem, czy ktoś nadzorował organizację wyborów"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zeznaje. Nie pamięta, czy ktokolwiek nadzorował organizację wyborów, czy Adam Bielan przekonywał go do głosowania korespondencyjnego, ani gdzie podejmowano decyzje.

– Nie przypominam sobie takiej rozmowy – odparł lider PiS na pytanie o rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą o pomyśle organizacji wyborów. Prezes odniósł się również do zeznań szefa PKW, według którego poprawne przeprowadzenie głosowania w formie kopertowej było niemożliwe. – Tak kwestionuję. Gdyby nie obstrukcja PO, to wybory mogłyby być sprawnie przeprowadzone.

– Pan wyraźnie nie rozumie reguł funkcjonowania demokracji parlamentarnej. Partie polityczne przede wszystkim przeprowadzają wybory i mają wpływ na osoby, które pełnią funkcje państwowe. Natomiast w tym wypadku takiej praktyki nie ma i nie sądzę – przekonywał Kaczyński.

– Jeśli chodzi o kogoś, kto byłby wyznaczony, żeby nadzorować te wybory, to ja nie mam takiej wiedzy, ale nie wykluczam, że ktoś taki był – stwierdził Kaczyński. – Proszę nie żartować, że ja mam pamiętać, jak zareagowałem na pojedynczy telefon. Jest duża grupa osób, która może zadzwonić do mnie wieczorem. Widocznie dla Adama Bielana rozmowa ze mną jest przeżyciem.

Spóźniony, ale obecny

Po godz. 10 rozpoczęło się ostatnie posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych. W finałowym odcinku przesłuchany zostanie Jarosław Kaczyński. Prezes PiS pojawiał się w zeznaniach świadków, którzy stanęli już przed komisją, w tym Adama Bielana (Republikanie) i Jarosława Gowina (dawniej Porozumienie), m.in. jako uczestnik spotkania polityków PiS i Porozumienia w willi przy ul. Parkowej, gdzie dyskutowano o wyborach kopertowych. Przed komisją zeznawali ówczesny premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W środę Morawiecki zeznał, że pomysł, by wybory przeprowadzić w formie korespondencyjnej, padł podczas narady kierownictwa PiS przy Nowogrodzkiej. Były premier nie pamiętał, kto to zaproponował, kto uczestniczył w spotkaniu ani kto przygotował projekt ustawy o wyborach. Komisja śledcza będzie m.in. o to pytać Jarosława Kaczyńskiego.

Jarosław Kaczyński znów przed komisją śledczą

Dla lidera PiS to kolejne przesłuchanie przed komisją śledczą. W marcu stanął przed komisją badającą wykorzystywanie oprogramowania Pegasus. Jak poinformował, stawił się, „bo ma obowiązek”, ale odmówił złożenia fragmentu przyrzeczenia w brzmieniu „będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome”. Kaczyński zasłaniał się tajemnicą wynikającą z dostępu do informacji tajnych, do których miał dostęp jako wicepremier. Komisja nie dysponowała zgodą premiera na zwolnienie go z tajemnic klauzulowanych.

Prace zespołu dotyczą korespondencyjnych wyborów prezydenckich, które miały się odbyć 10 maja 2020 r. Raport końcowy posłowie planują przedstawić do końca maja.