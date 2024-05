Badania przedwyborcze. Co pokazały? Widać paradoks, możliwe zaskoczenia i silną partię Kanapa

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego to kolejny test, na ile październikowa wola zmian jest ciągle żywa. Czy to możliwe, by partyjną rywalizację wygrała formacja inna niż PiS?

Czy frekwencja nas zaskoczy tak jak jesienią, czy rozczaruje jak w niedawnych wyborach samorządowych? Przygotowując w Instytucie Krytyki Politycznej badania przedwyborcze, chcieliśmy odpowiedzieć na te pytania, zobaczyć, co obecna kampania i aktualny rozkład opinii społecznych mówią nam o dynamice stosunku Polek i Polaków do Unii Europejskiej oraz o perspektywach i zagrożeniach dla polskiej demokracji. Kto wygra wybory? Niecałe dwa tygodnie przed głosowaniem tego akurat możemy być pewni. Tak jak w niedawnych wyborach samorządowych i tym razem największą grupę Polek i Polaków przyciągnie partia Kanapa. Nieznana jest jedynie skala jej zwycięstwa. Frekwencja w Polsce ma to do siebie, że znacząco rośnie w deklaracjach sondażowych przed i po głosowaniu. Spada za to w wyborcze niedziele. Dlatego między bajki można włożyć zapewnienia aż 75 proc. uczestników naszego sondażu, że tym razem wezmą udział w głosowaniu. Żeby oszacować prawdopodobny wynik, posłużymy się najprostszym trikiem. Wyeliminujemy z próby osoby twierdzące, że raczej zagłosują, a zostawimy tylko zdecydowanie przekonane o swoim udziale. To daje nam bardziej realistyczną frekwencję na poziomie 48 proc. 9 czerwca zwycięży absencja wyborcza, i to z wynikiem 52 proc., a każdy niższy rezultat będzie zaskoczeniem.