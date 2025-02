Radykałowie na kartonach

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris – organizacja radykalnych konserwatystów, której wpływy szczególnie mocno było widać za rządów PiS – ma kłopoty ze swoją siedzibą. Od 2018 r. fundacja wynajmowała 307 m kw. na ósmym piętrze w budynku PAST-y w Warszawie. Gmach, wybudowany na początku XX w. jako Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna, jest ważnym miejscem w historii stolicy ze względu na rolę w powstaniu warszawskim.

Prezes Ordo Iuris twierdził, że Instytut wynajmował lokal na korzystnych warunkach, ponieważ włożył spore środki w jego remont. Pierwsza umowa wynajmu została przedłużona w 2022 r., ale z podwyższonym czynszem, na który zgodziły się obie strony. W 2023 r. zmienił się zarząd właściciela nieruchomości, czyli Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, który podniósł stawkę z 42 zł do ok. 60 zł za metr kwadratowy, na co Ordo Iuris nie chce przystać, uważając, że właściciele biura „z palca wyssali nowe stawki czynszowe”. Sprawa trafiła do sądu. Krzysztof Pajączek z zarządu Fundacji podkreśla, że według niego umowa najmu nadal obowiązuje, a zaległości czynszowe Ordo Iuris przekroczyły już 90 tys. zł.

Jednocześnie niedawno, bo w listopadzie 2024 r., związana z Ordo Iuris uczelnia Collegium Intermarium straciła siedzibę w kamienicy przy ul. Bagatela 12 w Warszawie, po tym jak miesiącami zalegała z czynszem. Według Kwaśniewskiego umowę zerwano, ponieważ „państwowa agencja, od której CI wynajmowało swoją siedzibę, odmówiła doprowadzenia lokalu do stanu pełnej przydatności do celów edukacyjnych”.

Prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski zawsze podkreślał, że od momentu powołania Instytutu – niespełna 12 lat temu – odmawiał on finansowania publicznego. Najwyraźniej go nie potrzebował – jak wynika z Krajowego Rejestru Sądowego, regularne apele o „wsparcie” przynoszą rezultaty: według sprawozdania za 2023 r.