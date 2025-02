Premier o strategii rządu. Trump rozmawiał z Putinem. 5 ważnych tematów na dziś

Donald Tusk na giełdzie o nowej strategii rządu; Trump rozmawiał z Putinem; echa bójki w Jarosławiu; zjazd prawicy w Madrycie; morderczyni czy niewinna skazana?

1. Premier Tusk o nowej strategii rządu

W poniedziałek przed południem premier Donald Tusk ma przedstawić nową strategię gospodarczą rządu. Wydarzenie zostało ogłoszone pod hasłem: „Polska. Rok przełomu”, a Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że obok premiera Tuska w czasie konferencji prasowej wystąpi również minister finansów Andrzej Domański.

Szczegóły związane z tym wydarzeniem znane są jedynie wąskiemu gronu osób. Według nieoficjalnych doniesień mediów plan Tuska ma zakładać m.in. pakiet deregulacyjny oraz przyspieszenie budowy elektrowni atomowej. Premier ma też ogłosić kilka dużych inwestycji zagranicznych w Polsce, m.in. Google′a, a także plan inwestycyjny na najbliższe 5–10 lat z wykorzystaniem środków europejskich i być może nowy fundusz inwestycyjny.



Od inicjatywy szefa KPRM dystansują się koalicjanci, podkreślając, że to wydarzenie przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, a nie całego rządu.

2. Trump rozmawiał z Putinem

Prezydent USA przyznał, że rozmawiał z Władimirem Putinem przez telefon, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie – doniósł w minioną sobotę późnym wieczorem „The New York Post”. Nie wiadomo dokładnie, kiedy do rozmowy doszło.

„On [Putin] chce, aby ludzie przestali umierać” – powiedział Trump w wywiadzie, którego udzielił kilka dni temu na pokładzie samolotu Air Force One. Podkreślił, że „zawsze miał dobre stosunki z Putinem” i że ma konkretny plan zakończenia wojny. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów. „Mam nadzieję, że stanie się to szybko [zakończenie wojny – przyp. red.]. Każdego dnia giną ludzie. Ta wojna na Ukrainie jest tak zła. Chcę zakończyć tę cholerną sprawę” – zaznaczył Donald Trump.

3. MEGA zjazd prawicy w Madrycie

W Madrycie zakończył się dwudniowy zjazd europejskich radykałów, organizowany przez partię Vox i Santiago Abascala, lidera hiszpańskich radykałów. W tym roku dołączyli do niego Marine Le Pen z Francji, z Włoch wicepremier Matteo Salvini, Viktor Orbán z Węgier. Na Półwysep Iberyjski przyleciał też z Warszawy Krzysztof Bosak, oficjalnie pełniący funkcję lidera Konfederacji i prezesa Ruchu Narodowego.

„Nastrój był wręcz ekstatyczny” – pisze Mateusz Mazzini. „Od niektórych uczestników konferencji dało się usłyszeć peany na cześć Donalda Trumpa i Elona Muska (...). W Hiszpanii ujawniła się skala fascynacji nową amerykańską ekipą. Odzwierciedlenie znalazła już w sloganie konferencji: MEGA, Make Europe Great Again. Jeszcze mocniej wybrzmiały słowa Orbána, który powiedział blisko dwutysięcznej publiczności, że »tornado Trumpa zmieniło cały świat w zaledwie kilkanaście dni«. Jak dodał, »jeszcze niedawno byliśmy heretykami, dziś jesteśmy w głównym nurcie«” – pisze nasz autor.

4. Echa bójki w Jarosławiu

W Jarosławiu (w województwie podkarpackim) w ubiegły piątek przed godz. 15 na ulicy Elektrownianej doszło do bójki, w której rannych od ciosów ostrym narzędziem zostało trzech 17-latków. Chłopcy trafili do szpitali w Jarosławiu i Przemyślu. Stan dwóch z nich jest określany jako ciężki.

Zarzuty dotyczące udziału w bójce o charakterze chuligańskim w Jarosławiu otrzymało na razie czterech 18-latków i jeden 17-latek. Dwóch z pięciorga podejrzanych przyznało się do zarzucanych im czynów, jeden częściowo się przyznał, dwóch się nie przyznało. Sprawcom grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności z możliwością obostrzenia wynikającą z charakteru chuligańskiego czynu. Prokuratura zawnioskowała o areszt podejrzanych na trzy miesiące.

Nieoficjalnie media podają, że bójka to porachunki pseudokibiców.

5. Morderczyni czy niewinna skazana

„Wielka Brytania mierzy się być może z najtragiczniejszą pomyłką w historii swojego sądownictwa” – donosi dziennikarz „Polityki” Paweł Walewski. Chodzi o sprawę Lucy Letby, pielęgniarki skazanej za morderstwa siedmiorga dzieci i usiłowanie zabójstw kolejnych siedmiu podczas dyżurów na oddziale neonatologicznym w szpitalu Countess of Chester Hospital w latach 2015–16.

Po przeanalizowaniu 14 zgonów noworodków, do których wedle ławy przysięgłych przyczyniła się pielęgniarka Lucy Letby, panel specjalistów podważył prowadzące do skazania argumenty prokuratury. „Nie znaleźliśmy przekonujących dowodów na to, że śmierć lub nagłe pogorszenie stanu dzieci było wynikiem celowych działań personelu” – podkreśliła dr Emily Carter, pediatra i jedna z autorek raportu.

Letby przegrała dwie próby odwołania się od wyroków skazujących. Zgodnie z brytyjskim prawem, aby doszło do rewizji procesu, trzeba udowodnić, że pojawiły się nowe i znaczące dowody, które nie były znane podczas pierwszego procesu. Zdaniem prawników Letby raport panelu spełnia te kryteria.