Tusk o „roku przełomu” dla Polski. Duży nacisk na gigantów technologicznych

Nowa strategia gospodarcza ma się skupiać na inwestycjach i deregulacji. Pomóc ma w tym zadaniu jeden z najbogatszych Polaków.

„2025 będzie rokiem przełomu. To rocznica koronacji Polski: Bolesław Chrobry wykazał się odwagą, wizją, politycznym sprytem. Wtedy Polska awansowała do pierwszej ligi państw europejskich. Dziś musimy podążać tą samą drogą” – powiedział premier Donald Tusk w poniedziałek, zapowiadając nową strategię gospodarczą rządu.

Inwestycje, inwestycje, inwestycje

Strategia – jak zapowiedział premier – jest prosta: to inwestycje, inwestycje, inwestycje. „W Polsce inwestycje w 2025 r. to będzie ponad 650 mld zł. Jesteśmy przekonani w rządzie, że to jest ostrożny szacunek. Mógłbym dzisiaj powiedzieć, że będzie bliżej 700 mld zł niż 650. I to jest kwota rekordowa, takiej jeszcze nie było w historii polskiej gospodarki” – wyjaśnił.

Inwestycje mają służyć przede wszystkim bezpieczeństwu, energii, sprawnej logistyce i inteligentnej gospodarce. „To wszystko wymaga uwolnienia energii, również tej ukrytej w ludziach. Dlatego słowem kluczem jest dziś nie tylko »bezpieczeństwo« i »energia«, ale też deregulacja” – tłumaczył premier Tusk.

Tusk do Brzoski: Niech się pan za to weźmie

Rząd ma toczyć zaawansowane rozmowy z gigantami technologicznymi, liderami Google, Amazona, IBM i Microsoftu. „Szefowie Microsoft i Google będą w najbliższych dniach w Polsce. Będziemy dopinali ich plany inwestycyjne” – przekazał szef rządu.

Dodał, że Polska potrzebuje więcej taniej energii, szczególnie dla inwestorów. „Musimy stabilizować źródła OZE innymi źródłami energii. Jesteśmy po decyzji ws. budowy tam u mnie, na Kaszubach, pierwszej elektrowni atomowej – mówił Tusk. – Ale szukamy partnerów i kapitału do budowy drugiej elektrowni atomowej. Polska może stać się centrum w skali europejskiej nowoczesnych technologii, ale potrzebujemy na długie lata stabilnych źródeł energii. Google chce natychmiast zaangażować się w działania, które uczynią nasze sieci inteligentnymi. Tu jest wielki zapas”.

„Deregulacja jest absolutnie warunkiem koniecznym, by Polska mogła konkurować w Europie i żeby Europa mogła konkurować z resztą świata. Nie wyobrażam sobie, żeby ta deregulacja, która ma ułatwić życie i uwolnić przestrzeń dla polskich przedsiębiorców, była procesem urzędniczym” – podkreślił premier i zwrócił się do obecnego na sali Rafała Brzoski, prezesa InPost. „Czytałem ze dwa wywiady, w których mówił pan, że deregulacja nie jest niczym trudnym, tylko trzeba chcieć i że pan akurat wie, co trzeba zrobić. Ale jak konkrety, to konkrety, to niech się pan za to weźmie. Ja mogę tutaj złożyć bardzo serio zobowiązanie. Gdyby się pan chciał zobowiązać, razem z gronem tych, którzy będą chcieli pomóc, żeby przygotować najpierw rekomendacje do zmian, które nie wymagają ustaw – bierze pan?”.

Premier zapewnił też, że będzie regularnie spotykał się z inwestorami, co zostało nagrodzone brawami.

Pierwsza polska fabryka AI i superkomputer

Po premierze Tusku głos zabrał szef resortu finansów Andrzej Domański. Minister wyznaczył sześć obszarów kluczowych w planie rozwoju kraju. To inwestycje w naukę i badania, transformacja energetyczna, nowoczesne technologie, rozwój portów i modernizacja kolei, dynamiczny rynek kapitałowy oraz wsparcie i współpraca z biznesem. „W tym roku oczekujemy wzrostu gospodarczego na poziomie ok. 4 proc.” – przekazał Domański.

Inwestycje wzmocnią rozwój sieci przesyłowych. 65 mld zł rząd planuje przeznaczyć na budowę 30 nowoczesnych stacji energetycznych, modernizację 110 istniejących oraz budowę 5 tys. km nowych linii. Kolejne 140 mln zł sfinansuje budowę najszybszego superkomptera AI, budowanego przez polskich informatyków i inżynierów, a za 200 mln zł powstanie pierwsza polska fabryka AI.

Minister Domański zapowiedział również zmiany podatkowe, m.in. ograniczenie tzw. podatku Belki (podatek od dochodów kapitałowych), podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego w VAT do 240 tys. zł oraz zmianę tzw. podatku miedziowego (podatek od wydobycia niektórych kopalin). „W 2026 r. tak zmienimy formułę podatku miedziowego, aby wpływy z niego były niższe o 0,5 mld zł, a w 2027 r. o dalsze 700 mln zł” – przekazał szef resortu finansów.