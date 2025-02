Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Na czym polega nowa fala oszustw: telefonicznych, internetowych, bankowych; czy gospodarcze otwarcie Donalda Tuska rzeczywiście okaże się przełomem; kim są szefowie sztabów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego; czy Lech Wałęsa był prototypem Donalda Trumpa; jak filmuje się starość; kolejny powrót Bridget Jones. I jeszcze więcej. Serdecznie zapraszam do lektury!

W najnowszej „Polityce” proponujemy wiele aktualnych, interesujących tematów z różnych dziedzin i pod rozmaite zainteresowania, między innymi:

• Na czym polega nowa fala oszustw: telefonicznych, internetowych, bankowych i innych; „nowatorskie” sposoby, techniki manipulacji, czy da się przed nimi obronić – o tym w raporcie Katarzyny Kaczorowskiej.

• Czy nowe gospodarcze otwarcie Donalda Tuska okaże się rzeczywiście przełomem, pomoże rządowi polepszyć notowania i zwiększy szanse Rafała Trzaskowskiego w wyścigu prezydenckim? – omawia i analizuje Mariusz Janicki.

• Jak działają sztaby wyborcze dwóch głównych pretendentów do prezydentury Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego, kim są szefowie tych sztabów, z kim współpracują, jakie mają być główne tematy kampanii – o tym w tekście Anny Dąbrowskiej.

• Czy Lech Wałęsa był politycznym i osobowościowym prototypem Donalda Trumpa? Co świadczy na korzyść tej tezy? – pisze Łukasz Wójcik.

• Kawiarnie zamieniają się w biura pracy zdalnej, a stoliki zapełniają się laptopami, jak to wygląda w praktyce, co sądzą o tym klienci, a co właściciele lokali – pisze Ryszarda Socha.

• Rosnący z każdym rokiem rynek medycznej marihuany wymaga uregulowania, jakiego? – sprawie przyjrzał się Paweł Walewski.

• Dlaczego ludzie wjeżdżają na autostrady pod prąd, choć wydaje się to całkowicie nieprawdopodobne, skąd te ostatnie, także śmiertelne, wypadki – pisze Zbigniew Borek.

• W naszym cyklu „Odchodzić po ludzku” tym razem reportaż Edyty Gietki o tym, jak filmuje się starość.

• O sytuacji w mieszkalnictwie – pisze Cezary Kowanda.

Co jeszcze w nowej „Polityce”

Ponadto w nowym wydaniu „Polityki”: • czystki w amerykańskich urzędach; • egzotyczny kandydat na prezydenta Rumunii; • kręte drogi ewolucji; • Onassis – biznesowy magnat i kolekcjoner kobiet; • kolejny powrót Bridget Jones; • kto rządzi polskim teatrem; • sztuka hibernacji i • wina z zimna.

Serdecznie zapraszam do lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego