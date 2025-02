Putin zaprasza Trumpa do Moskwy. Wojaże Nawrockiego. 5 ważnych tematów na dziś

Amerykański prezydent rozmawiał z Władimirem Putinem; globtroter Nawrocki; Senat przyjął bez poprawek ustawę incydentalną; wyrok w sprawie Justyny Wydrzyńskiej; rozpoczyna się festiwal filmowy w Berlinie.

1. Trump rozmawiał z Putinem o Ukrainie

Donald Trump poinformował przez portal społecznościowy Truth Social, że rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem na temat m.in. wojny w Ukrainie, sytuacji na Bliskim Wschodzie i rozwoju sztucznej inteligencji. Trump zapewnił, że niezwłocznie zadzwoni do prezydenta Ukrainy, aby poinformować go o efektach rozmowy z przywódcą Rosji.

„Obaj rozważaliśmy o Wielkiej Historii naszych Narodów i fakcie, że tak skutecznie walczyliśmy razem w II wojnie światowej. Pamiętamy, że Rosja straciła dziesiątki milionów ludzi i my podobnie straciliśmy tak wielu!” – relacjonował amerykański prezydent. „Poprosiłem sekretarza stanu Marca Rubio, dyrektora CIA Johna Ratcliffe′a, doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Waltza oraz ambasadora i specjalnego wysłannika Steve′a Witkoffa o poprowadzenie negocjacji, które, jak sądzę, zakończą się sukcesem” – oświadczył Trump.

Kreml, potwierdzając, że do rozmowy Putin–Trump faktycznie doszło, poinformował też, że amerykański prezydent otrzymał zaproszenie do Moskwy.

2. Globtroter Nawrocki

Skala robi wrażenie. Karol Nawrocki służbowo przemierzył ok. 30 państw na sześciu kontynentach. Ominął tylko Antarktydę.

Jako szef Muzeum II Wojny Światowej wybrał się m.in. w trwającą 17 dni podróż do Nowej Zelandii i Australii w 2020 r. za ponad 120 tys. zł czy w trzydniowy wypad do Essen na spotkanie z klubem „Gazety Polskiej”. W 2017 r. odwiedził Wielką Brytanię, Izrael, Kazachstan, Ukrainę. W 2019 r. poleciał do Japonii i Chin, gdzie wizytował tamtejsze muzea (czteroosobowa delegacja za 88 tys. zł), a poza tym odbył krótsze podróże (m.in. Belgia, Niemcy, Rumunia, Mołdawia, Hiszpania, Węgry).

„Warto również pamiętać, że w poprzedniej kadencji propisowskie media zrobiły awanturę o wyjazd Trzaskowskiego jako ministra cyfryzacji do Brazylii – trzyosobowa delegacja kosztowała 63 tys. zł” – przypomina Wojciech Szacki, analityk POLITYKI Insight.

3. Senat przyjął ustawę incydentalną

Izba wyższa parlamentu uchwaliła tzw. ustawę incydentalną. Za przyjęciem ustawy głosowało 49 senatorów, głównie z KO i Trzeciej Drogi, 31 z PiS było przeciw, a trzech z klubu Lewicy wstrzymało się od głosu.

Według ustawy sprawy związane z tegorocznymi wyborami prezydenckimi ma rozpatrywać nie Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN, ale 15 sędziów najstarszych stażem w SN. Ustawa eliminuje więc neosędziów.

„To, że Andrzej Duda ją zawetuje, jest pewne, bo zawsze deklarował, że nie podpisze niczego, co kwestionowałoby status mianowanych przez niego sędziów. Ustawa kwestionuje zaś ich status, odsuwając od orzekania w sprawach wyborczych” – przewiduje Ewa Siedlecka, publicystka „Polityki”. I dodaje: „Pomysł uchwalenia tej bezużytecznej ustawy szkodzi wiarygodności wyborów, bo podtrzymuje przekonanie, że są one zagrożone. Mimo że od poprzednich nic się nie zmieniło: nadal o wyborach orzekają ci sami neosędziowie. A prawnicy zgodnie powtarzają, że orzeczenie o ważności wyborów nie jest warunkiem podjęcia obowiązków przez prezydenta (w wyborach prezydenckich) czy parlamentarzystów (w wyborach parlamentarnych)”.

4. Wyrok o pomoc w aborcji

O godz. 14:00 Sąd Apelacyjny w Warszawie wyda decyzję w sprawie Justyny Wydrzyńskiej, aktywistki Aborcyjnego Dream Teamu, która w 2023 r. została uznana winną udzielenia pomocy w aborcji. Sąd wymierzył jej karę 8 miesięcy ograniczenia wolności w postaci prac społecznych za to, że w czasie pandemii przekazała tabletki aborcyjne kobiecie, której ciąża zagrażała zdrowiu, a może także życiu. Dzień po tamtym wyroku neosędzia Agnieszka Brygidyr-Dorosz dostała awans od Zbigniewa Ziobry.

Okoliczności przemawiały za tym, by uznać czyn Wydrzyńskiej za działanie o znikomym stopniu społecznej szkodliwości. Aktywistka odpowiedziała na prośbę o pomoc w czynności niebędącej przestępstwem (własna aborcja nie jest karalna). Nie działała z własnej inicjatywy, motywowała ją jedynie chęć pomocy drugiej kobiecie w potrzebie. Jednocześnie zamiar Wydrzyńskiej był ewentualny –aktywistka uznała, że przekaże tabletki, by Anna miała możliwość wyboru.

5. Czym zaskoczy Berlinale

W czwartek zaczyna się festiwal filmowy w Berlinie. W konkursie głównym o Złotego Niedźwiedzia i Srebrne Niedźwiedzie powalczy 19 filmów, m.in. „Kontinental ′25” Radu Jude′a, laureata Złotego Niedźwiedzia za „Niefortunny numerek lub szalone porno”, „Blue Moon” Richarda Linklatera, zdobywcy nagrody za reżyserię za „Boyhood”, a także „What Does That Nature Say to You” czterokrotnie nagrodzonego Honga Sangsoo.

Największą atrakcją rozpoczynającego się 13 lutego międzynarodowego festiwalu będzie jednak premiera nowego superwidowiska Bong Joon-ho, którego oscarowy „Parasite” okazał się wielkim hitem na całym świecie – zapowiada Janusz Wróblewski, krytyk filmowy „Polityki”. Koreańczyk zaprezentuje napisaną na podstawie powieści Edwarda Ashtona dystopijną czarną komedię science fiction „Mickey 17” z Robertem Pattinsonem w roli nieustannie klonowanego kosmonauty wysłanego w celu podboju obcej planety. Będzie to jednak pokaz poza głównym konkursem.

75. Berlinale (które odbywa się w przededniu wyborów parlamentarnych w Niemczech) potrwa od 13 do 23 lutego. Obradom jury przewodniczyć będzie amerykański reżyser Todd Haynes, znany m.in. z filmów „Idol”, „Carol” czy „Daleko od nieba”.