Koniec bezkarności Mateckiego

Rozliczając aferę Funduszu Sprawiedliwości, prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu kolejnemu posłowi PiS związanemu ze Zbigniewem Ziobrą: Dariuszowi Mateckiemu. Wniosek obejmuje także zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Matecki, który zasłynął hejterskimi wyczynami, jest jedną z osób nagranych na tzw. taśmach Mraza. Z Funduszu Sprawiedliwości do dwóch organizacji, którymi kierują jego znajomi, poszło blisko 20 mln zł (do Fidei Defensor – 12,1 mln, do Przyjaciół Zdrowia – 7,7 mln). Teraz prokuratura zarzuca posłowi uczestnictwo w ustawianiu konkursów na dotacje z FS. Jak podaje OKO.press, Matecki wysyłał Mrazowi projekty ofert do poprawienia tak, by wygrały konkurs. Natomiast ustalanie, jaką drogą i na jakie partyjne potrzeby mają trafić pieniądze przekazane zależnym od Mateckiego organizacjom, miało odbywać się na werandzie domu Zbigniewa Ziobry w miejscowości Jeruzal. Tam omawiano je w gronie urzędników związanych z Funduszem – wśród których byli ówcześni wiceministrowie sprawiedliwości Michał Woś i Marcin Romanowski, obecnie azylant u Orbána. Pieniądze miały iść na stworzenie mediów internetowych działających na rzecz odsuniętej od TVP partii Ziobry: Szczecińskie24, Radomskie.info i Lubelskie.info. Kontrolował je właśnie Matecki.

Jak podaje OKO.press, we wniosku do Sejmu o uchylenie Mateckiemu immunitetu prokuratura opisuje mechanizm „prania pieniędzy” (zarzut z art. 299 kk) z Funduszu: w ramach realizacji zadań konkursowych zatrudniano ludzi i kupowano usługi, wielokrotnie przepłacając, a pieniądze, w kopertach, nieoficjalnie, przekazywano Mateckiemu. Nazywano to „darkowym” – w sumie chodziło o co najmniej 450 tys. zł. Te pieniądze Matecki wydawał już według własnych – i partyjnych – potrzeb.